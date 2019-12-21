قائمة الإسماعيلي - غيابات بالجملة.. والسلحدار: لسنا مثل الدورى الإنجليزى

السبت، 21 ديسمبر 2019 - 20:05

كتب : ياسر الشريف

الأهلي - الإسماعيلي

أعلن أدهم السلحدار المدير الفني لنادي الإسماعيلي قائمة تضم 18 لاعبا لمواجهة المقاولون العرب في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

ويستهل الدراويش مواجهة ذئاب الجبل بعد غد الإثنين في بدااية الجولة على ملعب المقاولون بالجبل الأخضر.

القائمة شهدت غياب باهر المحمدى للإيقاف واستبعاد كل من أحمد مدبولى وأسامة إبراهيم وإبراهيم أبو اليزيد ووجيه عبد الحكيم ومحمد حمدى زكى ومصطفى فارس وغيرهم لأسباب متنوعة.

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من جانبه أدهم السلحدار مدرب الاسماعيلى قال لـ FilGoal.com أنه بدأ مهمة البحث عن بديل لـ باهر المحمدى لحصوله على الإنذار الثالث.

وأضاف السلحدار "تتابع المباريات بهذه الصورة مرهق للجميع، نحاول أن نقول لمن وضع جدول الدورى بأننا لسنا مثل الدورى الإنجليزى بل نحتاج وقتا بين المباريات".

وتابع "لا نجد وقتا للاستعداد للقاء المقاولون إلا فى علاج الأخطاء وبعض التدريبات التكتيكية والتحركات فى الملعب ولا نجد المزيد من الوقت لراحة اللاعبين والاستعداد بشكل كامل للمباريات أمام هذا الضغط لجدول المسابقة".

وأتم "احتاج من الكل فى الفترة المقبلة المزيد من التركيز والحماس واللعب بقلب من أجل حسم المباريات، نريد استمرار تلك الروح طوال أحداث أى مباراه فلا تحدث هفوات تساهم فى أخطاء جديدة وخسارة النقاط".

ويعود حازم مرسى المهاجم الشاب الذي شارك في مباراتين فقط الموسم الحالي بالدوري المصري.

وضمت القائمة الأسماء التالية:

حراسة المرمى: محمد مجدى - محمد فوزى.

الدفاع: محمد هاشم - محمد مجدى الجمل - محمد عمار - أحمد أيمن - محمود البدرى.

الوسط: محمود دونجا - محمد بيومى - عماد حمدى - محمد مخلوف - محمد صادق - همام طارق - بيكيتى سيلفا - عبد الرحمن مجدى.

الهجوم: بنسون شيلونجو - محمد الشامى - حازم مرسى .

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 13 نقطة قبل نهاية الجولة التاسعة.

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