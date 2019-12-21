التشكيل - محرز أساسي مع سيتي في مواجهة فاردي رفقة ليستر

السبت، 21 ديسمبر 2019 - 18:36

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - ليستر سيتي

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي وبراندن رودجرز المدير الفني لليستر سيتي تشكيل الفريقين في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

وشهد تشكيل السماوي مشاركة الجزائري رياض محرز بشكل أساسي أمام فريقه السابق، وتواجد إلكاي جوندوجان في وسط الملعب.

أما ليستر فيقود هجومي المخضرم جيمي فاردي.

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وجاء تشكيل السماوي كالآتي.

حراسة المرمى: إيديرسون مورايش.

الدفاع: كايل ووكر، أوتاميندي، فيرناندينيو، ميندي.

الوسط: جوندوجان، دي بروين، بيرناردو سيلفا.

الهجوم: رياض محرز، رحيم سترلينج، جابرييل جيسوس.

وجاء تشكيل الثعالب كالآتي.

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل.

الدفاع: ريكاردو بيريرا، جوني إيفانز، كاجلار سويونكو، بين تشيلوول.

الوسط: ويلفريد نديدي، يوري تيليمانس، جيمس ماديسون، هارفي بارنيس، إيوزي بيريز.

الهجوم: جيمي فاردي.

ويحتل ليستر المركز الثاني في ترتيب المسابقة برصيد 39 نقطة، فيما يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث بفارق 4 نقاط.

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