التشكيل - محرز أساسي مع سيتي في مواجهة فاردي رفقة ليستر

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي وبراندن رودجرز المدير الفني لليستر سيتي تشكيل الفريقين في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

وشهد تشكيل السماوي مشاركة الجزائري رياض محرز بشكل أساسي أمام فريقه السابق، وتواجد إلكاي جوندوجان في وسط الملعب.

أما ليستر فيقود هجومي المخضرم جيمي فاردي.

وجاء تشكيل السماوي كالآتي.

حراسة المرمى: إيديرسون مورايش.

الدفاع: كايل ووكر، أوتاميندي، فيرناندينيو، ميندي.

الوسط: جوندوجان، دي بروين، بيرناردو سيلفا.

الهجوم: رياض محرز، رحيم سترلينج، جابرييل جيسوس.

📋 Here's how we line up against the Foxes... XI | Ederson, Walker, Fernandinho (C), Otamendi, Mendy, Gundogan, De Bruyne, Bernardo, Mahrez, Sterling, G Jesus. SUBS | Bravo, Aguero, Zinchenko, Rodrigo, Cancelo, Foden, Garcia. ⚽️ @HaysWorldwide 🔵 #ManCity pic.twitter.com/w3RWRb8XKW — Manchester City (@ManCity) December 21, 2019

وجاء تشكيل الثعالب كالآتي.

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل.

الدفاع: ريكاردو بيريرا، جوني إيفانز، كاجلار سويونكو، بين تشيلوول.

الوسط: ويلفريد نديدي، يوري تيليمانس، جيمس ماديسون، هارفي بارنيس، إيوزي بيريز.

الهجوم: جيمي فاردي.

#MciLei team news brought to you by @eToro 👥 — Leicester City (@LCFC) December 21, 2019

ويحتل ليستر المركز الثاني في ترتيب المسابقة برصيد 39 نقطة، فيما يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث بفارق 4 نقاط.

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