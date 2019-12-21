زيزو بعد خلافته لـ ديسابر: الكل يعرف قدرتي على مواجهة الأزمات

لم يتردد عبد العزيز عبد الشافي في قبول المهمة خلفا للفرنسي سيباستيان ديسابر لإيمانه بالقدرات التي يمتلكها بيراميدز، ولأنه يعرف جيدا كيف يتعامل مع المراحل الحرجة التي يمر بها أي فريق.

ويتفاءل لاعب ومدرب الأهلي السابق بمستقبل النادي، مشيرا إلى أن سلفه، الفرنسي ديسابر، قدم كل ما لديه لبيراميدز لكن لم يحالفه الحظ لتحقيق نتائج ترتقي لأهداف إدارة النادي.

وقال زيزو (66 عاما) في تصريحات للمركز الإعلامي لبيراميدز:"طبيعي أن يمر فريق بمرحلة لا يحقق خلالها نتائج طيبة، فهذا يحدث لكل الأندية الكبيرة، والتغيير سنة الحياة، أن يرحل مدرب ويأتي آخر. رأيت مدى معاناة الفريق في الفترة الأخيرة والنتائج أوضحت ذلك. التغيير يكون مفيدا أحيانا رغم أني أرى ديسابر أدى دوره على أكمل وجه".

وواصل زيزو "أمامنا مباراة هامة ضد المصري، أحد أقوى الفرق المصرية. حاولت في أول مران مع الفريق العمل على الجانب النفسي وإخراج اللاعبين من حالة ليست جيدة، نجحت إلى حد كبير. تحدثت مع اللاعبين وشددت أن الاجتهاد هو معيار اختياري لمن يشارك، وشرحت لهم كيف يفكر الجهاز الفني الجديد للنادي، وقلت إن الجهاز يختار الأفضل من وجهة نظره دون أن يظلم أحدا، يحدد التشكيل وفقا لحالة اللاعبين وطبيعة المنافس".

video:1

واستمر زيزو "دعم الإدارة مستمر ولا يتوقف مطلقا، وسيكون أكثر في الفترة المقبلة. وافقت على تولي المهمة لسببين، الأول أن إدارة النادي داعمة للفريق دائما، ولأن الفريق يمتلك لاعبين رائعين في كل المراكز، يحتاجون فقط لتعديلات فنية وتنظيم واستعادة الروح لتحقيق نتائج طيبة".

وأتم زيزو "اعتدت على هذه المواقف، أن أتحمل المسؤولية في ظروف صعبة للغاية، الكل يعرف قدرتي على الخروج من الأزمات. قبلت المهمة من واقع شعوري بالمسؤولية، لم أقدر على الرفض تفاديا للمشاكل، لأن الإدارة كانت ستضطر لاختيار مدرب في وقت قليل وربما لن يكون بنفس القدرات التي تحتاجها للفريق، أو كان سيستمر بيراميدز على نفس المنوال من ناحية النتائج".

بعد خسارتين في الدوري المصري الممتاز الأولى أمام الزمالك والثانية على يد الجونة، وجهت إدارة بيراميدز الشطر لديسابر وقررت إسناد المهمة لزيزو، المدرب الأسبق لعديد من الأندية أبرزها المصري والاتحاد والمقاولون العرب.

ويستهل زيزو، لاعب القلعة الحمراء في السبعينيات، مشواره مع بيراميدز بمواجهة قوية ضد مضيفه المصري يوم السبت في الجولة التاسعة من الدوري.

ويحتل بيراميدز المركز الثامن في ترتيب البطولة ورصيده 12 نقطة بعد خوضه لثماني مباريات.

طالع أيضا

أرتيتا: لم أستطع رفض أرسنال.. بكيت في وداعي لسيتي

نيويورك ريد بولز يجدد عقد عمرو طارق

مباريات نارية يوم السبت

أليجري: التكتيك في إيطاليا هراء

مصر للمقاصة: نثق في ميدو

حسام حسن: كنا قادرين على الفوز أمام الزمالك