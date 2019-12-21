حصاد في الجول 2019 - 5 تتويجات تنافس على أفضل حدث في العام

5 أحداث في عام 2019 تتنافس على جائزة حدث العام في 2019 في حصاد Filgoal.com

التتويجات لم تتقصر فقط على كرة القدم بل امتدت للرياضات الأخرى في كرة السلة واليد وإنجازات تاريخية.

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فماذا قدم كل منهم خلال العام المنصرم وكيف كانت النتائج؟

تتويج الأهلي بالدوري

عاد الأهلي من بعيد ليتوج بلقب الدوري المصري للمرة الـ 41 في تاريخه بعد منافسة امتدت مع غريمه الأزلي الزمالك طيلة الموسم وحتى الجولة قبل الأخيرة.

تتويج الزمالك بالكونفدرالية

أعاد الزمالك الأندية المصرية للتتويجات القارية بالفوز بلقب الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح محققا اللقب الأول في تاريخه من البطولة.

تتويج منتخب مصر بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما

بعد إخفاق المنتخب الأول، استطاع لاعبو المنتخب الأولمبي على أرض ملعب ستاد القاهرة ومن خلفهم مد جماهيري في تحقيق لقب المسابقة لأول مرة في تاريخ مصر والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

تتويج منتخب للسلة بكأس إفريقيا 3×3 رجال وسيدات

في إنجاز يتحقق لأول مرة استطاع رجال وسيدات كرة السلة 3×3 بالتتويج بلقب البطولة الإفريقية.

الرجال فازوا في النهائي على الكونغو الديموقراطية والسيدات فزن على مالي للتتويج بالميدالية الذهبية.

تتويج منتخب اليد بكأس العالم للناشئين

ناشئو مصر كتبوا التاريخ، وحققوا لقب كأس العالم للناشئين تحت 19 عاما، المقامة في مقدونيا على حساب ألمانيا بعد عدة أسابيع من تتويج منتخب مصر للشباب ببرونزية بطولة العالم.

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