يقترب من لقب أول وتأهل تاريخي.. إنييستا إلى نهائي كأس الإمبراطور

تفصل المباراة النهائية لـ كأس الإمبراطور الياباني الإسباني أندريس إنييستا عن الظهور في نسخة 2020 من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا وتحقيق أول ألقابه في اليابان

أندرس إنييستا النادي : فيسيل كوبي فيسيل كوبي

الإسباني سيقود فيسيل كوبي أمام كاشيما أنتلرز في الأول من يناير المقبل في أول مباراة رسمية تقام على الملعب الوطني باليابان والمقرر له استضافة مباريات أولمبياد طوكيو 2020.

فيسيل تفوق في المربع الذهبي بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام شيميزو، افتتحتها إنييستا في الدقيقة 13 من بداية اللقاء بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

سيرجي سامبر وتوماس فيرمالين ثنائي برشلونة السابق شاركا في المباراة، بينما جلس الألماني لوكاس بودولسكي على مقاعد البدلاء حتى نهاية المباراة.

وعلق الإسباني البالغ 35 عاما عقب نهاية اللقاء "أنا سعيد للغاية بالوصول للنهائي، مباراة صعبة ولكننا تأهلنا بفضل مجهود الفريق بأكمله، ونريد العودة باللقب إلى كوبي".

إنييستا شارك في 39 مباراة مع الفريق الياباني سجل 10 وصنع 9 في جميع المسابقات.

كاشيما أنتلرز ضمّن التأهل بشكل رسمي إلى دور أبطال آسيا بعدما احتل المركز الثالث في جدول الدوري الياباني 2019 وفي حال فوزه باللقب على فيسيل يتأهل كوازاكي فرونتالي للبطولة القارية.

ولم يحقق فيسيل كوبي لقب كأس الإمبراطور الياباني طيلة 98 نسخة سابقة من قبل وستكون فرصته للظهور في دوري أبطال آسيا لأول مرة في تاريخه.

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