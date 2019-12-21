تشكيل بيراميدز – أحمد توفيق وعبد الله السعيد وأنتوي أساسيون ضد المصري

يعتمد عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" على أحمد توفيق في التشكيل الأساسي لفريقه أمام المصري.

بيراميدز يواجه المصري في السابعة والنصف مساءً في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

نبيل عماد "دونجا" يغيب بسبب الإيقاف، ليشارك أحمد توفيق بدلا منه، كذلك يغيب علي جبر بسبب الإيقاف ليشارك في الدفاع الرباعي محمد حمدي وعبد الله بكري وعمر جابر وأحمد أيمن منصور.

جون أنتوي يقود خط هجوم بيراميدز، وخلفه الثلاثي إيريك تراوري وإسلام عيسى وعبد الله السعيد.

وفيما يلي تشكيل بيراميدز بالكامل أمام المصري:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

الدفاع: محمد حمدي – عبد الله بكري – عمر جابر – أحمد أيمن منصور.

الوسط: محمود حمادة – إيريك تراوري – أحمد توفيق – إسلام عيسى – عبد الله السعيد.

الهجوم: جون أنتوي

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: أحمد دعدور - وليفرد كانون - عمر العيوني – دودو الجباس - طارق طه - رجب بكار - إبراهيم عادل.

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