تشخيص إصابة بيلند بالتهاب في عضلة القلب

السبت، 21 ديسمبر 2019 - 17:56

كتب : FilGoal

داني بيلند يسجل الهدف الثاني لأياكس في شباك إيندهوفن

شُخصت إصابة دالي بليند مدافع أياكس الهولندي بالتهاب في عضلة القلب عقب شكواه من دوار خلال المشاركة في مباراة فالنسيا الإسباني بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

دالي بليند

النادي : أياكس

أياكس

بليند خاض المباراة كاملة التي شهدت خسارة فريقه بهدف نظيف من الضيوف والانتقال لدور الـ 32 من الدوري الأوروبي.

وغاب المدافع البالغ 29 عاما عن مباراتي ألكمار في الدوري وتيلستار في كأس هولندا وسيتواصل غيابه عن المباريات المقبلة حتى استقرار حالته.

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ووفقا لبيان النادي الرسمي زُودّ اللاعب بمزيل الرجفان القلبي المزروع تحت الجلد وهو جهاز يستخدم نبضات كهربائية لتنظيم إيقاع القلب.

ولم تتضح بعد خطورة حالة اللاعب والتي قد تمتد لتبعده عن المشاركة في نهائيات يورو 2020 الصيف المقبل.

ونشر اللاعب فيديو قصير عبر "تويتر" قائلا: "أحاول العودة في أقرب وقت ممكن، شكرا لكم على كل شيء وأراكم قريبا".

لاعب مانشستر يونايتد السابق شارك الموسم الحالي في 26 مباراة في جميع المسابقات وسجل هدفا وصنع آخر.

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