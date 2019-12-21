تشخيص إصابة بيلند بالتهاب في عضلة القلب

شُخصت إصابة دالي بليند مدافع أياكس الهولندي بالتهاب في عضلة القلب عقب شكواه من دوار خلال المشاركة في مباراة فالنسيا الإسباني بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

دالي بليند النادي : أياكس أياكس

بليند خاض المباراة كاملة التي شهدت خسارة فريقه بهدف نظيف من الضيوف والانتقال لدور الـ 32 من الدوري الأوروبي.

وغاب المدافع البالغ 29 عاما عن مباراتي ألكمار في الدوري وتيلستار في كأس هولندا وسيتواصل غيابه عن المباريات المقبلة حتى استقرار حالته.

ووفقا لبيان النادي الرسمي زُودّ اللاعب بمزيل الرجفان القلبي المزروع تحت الجلد وهو جهاز يستخدم نبضات كهربائية لتنظيم إيقاع القلب.

ولم تتضح بعد خطورة حالة اللاعب والتي قد تمتد لتبعده عن المشاركة في نهائيات يورو 2020 الصيف المقبل.

ونشر اللاعب فيديو قصير عبر "تويتر" قائلا: "أحاول العودة في أقرب وقت ممكن، شكرا لكم على كل شيء وأراكم قريبا".

Thank you all 🙌🏻 pic.twitter.com/7Z32bcwb5X — Daley Blind (@BlindDaley) December 21, 2019

لاعب مانشستر يونايتد السابق شارك الموسم الحالي في 26 مباراة في جميع المسابقات وسجل هدفا وصنع آخر.

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