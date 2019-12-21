مدد عمار حمدي جناح الأهلي عقده مع الفريق لمدة موسم إضافي، حسبما علم FilGoal.com.

عقد عمار حمدي مع الأهلي مستمر لمدة 3 مواسم، قبل أن يُجدد لموسمين إضافيين اليوم السبت بعد عقده جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي، حسبما علم FilGoal.com.

تعديل عقد عمار حمدي شهد بعض التعديلات على المستوى المالي أيضا، لتحسين عقد صاحب الـ 20 عاما مع القلعة الحمراء، حسبما أشار مصدر مسؤول في النادي لـ FilGoal.com.

وأخطر عمار حمدي مسؤولي الأهلي برغبته في الانتقال إلى صفوف الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

عمار حمدي مطلوب في أكثر من فريق في يناير من أجل انتدابه على سبيل الإعارة، ولكن لاعب الأهلي يُفضل الانتقال للفريق الذي شارك معه من قبل، وهو الاتحاد السكندري.

وشارك عمار حمدي في مباراة واحدة مع الأهلي هذا الموسم، وكانت في كأس مصر أمام بني سويف.

وانتقل عمار حمدي من الأهلي إلى الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة في يناير من العام الماضي، وشارك في 15 مباراة مع الفريق السكندري ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة 4.

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