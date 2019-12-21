قبل مواجهة الزمالك.. زيسكو ينتصر بثلاثية في الدوري الزامبي

حقق زيسكو انتصارا عريضا في الدوري الزامبي قبل مواجهة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا.

وفاز زيسكو على أكاديمية كابوي للشباب "كيسا" بثلاثية نظيفة في الجولة 14 من الدوري الزامبي.

وسجل وينستون كالينجو مهاجم زيسكو ثنائية في الشوط الأول في الدقائق 4 و19.

قبل أن يختتم كوادري كولا الأهداف في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعد مرور 90 دقيقة.

وبهذا الفوز واصل زيسكو عروضه القوية محليا محققا فوزه العاشر من 12 مباراة لعبها إذ خسر مرة وحيدة.

ويتصدر منافس الزمالك في مجموعات أبطال إفريقيا، الدوري الزامبي برصيد 31 نقطة بالتساوي مع ناباسا ستارز الذي لعب مباراتين أكثر.

ويستضيف زيسكو الزمالك يوم 28 من الشهر الجاري على ملعب "ليفي مواناواسا" في ثالث جولات دور المجموعات بالمسابقة القارية.

وحقق زيسكو نقطة وحيدة من التعادل مع بريميرو دي أجوستو الجولة الماضية ليحتل المركز الثالث في الترتيب بفارق الأهداف عن الأخير.

أما الزمالك فيتواجد في وصافة المجموعة برصيد 3 نقاط من الانتصار على بريمييرو، عقب سقوطه أمام المتصدر مازيمبي (6 نقاط) في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة.

وأسندت لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي (كاف) مسؤولية إدارة اللقاء للحكم أحمد امتياز هيرال من موريشيوس ويعاونه جيمس فريدريك وجيان مارك، مع تواجد باتريك ميلازار كحكم رابع.

وأدار هيرال مباراتين في بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم. المباراة الأولى كانت في التصفيات بين كامبالا سيتي وبيترو أتليتكو الأنجولي في إياب المرحلة الأخيرة قبل دور المجموعات.

وانتهى لقاء كامبالا سيتي وبيترو أتليتكو بالتعادل الإيجابي 1-1 ليتأهل الفريق الأنجولي بفضل التعادل على ملعبه 0-0 في الذهاب.

اللقاء الثاني للحكم الدولي في بطولة إفريقيا هذا الموسم كان بين شبيبة القبائل وفيتا كلوب في دور المجموعات وانتهى لصالح الفريق الجزائري بهدف مقابل لا شيء.

وفي 31 مباراة أدارها هيرال احتسب 5 ركلات جزاء بواقع 3 لأصحاب الأرض وركلتين للضيف.

ولم يخرج الحكم أي بطاقة حمراء مباشرة طوال مسيرته التحكيمية.

يمكنك اختيار تشكيل الزمالك أمام زيسكو من هنا:

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