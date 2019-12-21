نيويورك ريد بولز يجدد عقد عمرو طارق

السبت، 21 ديسمبر 2019 - 00:07

كتب : FilGoal

عمرو طارق - نيويورك ريد بولز

جدّد ناد نيو يورك ريد بولز الأمريكي عقد المدافع المصري عمرو طارق لموسم جديد.

عمرو طارق

النادي : نيو يورك ريد بولز

نيو يورك ريد بولز

المدافع المصري خاض الموسم الماضي 20 مباراة وحصد جائزة أفضل لاعب وافد في الفريق بنهاية الموسم.

وانضم عمرو من صفوف أورلاندو سيتي، إذ ساهم خلال الـ 20 مباراة في الفوز بـ 10 والتعادل في 6 والخسارة في 3 والخروج بشباك نظيفة خلال 5 مباريات ومسجلا هدفا وصنع آخر.

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كريس أرامس المدير الفني للفريق علق عبر موقع الفريق الرسمي على تجديد تعاقد اللاعب قائلا: "أنه لاعب مهم في الفريق الموسم الماضي ويمتلك الجودة وهو شخص رائع وملتزم، ونحن سعداء لتواجده في المنظومة الدفاعية للفريق".

وسبق لعمرو طارق أن لعب لأندية وادي دجلة وإنبي والجونة في الدوري المصري، كما لعب لفريق ريال بيتيس الإسباني وناديي كولومبوس كرو وأورلاندو سيتي في أمريكا.

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