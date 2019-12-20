روما يثأر من فيورنتينا برباعية

ثأّر روما من الهزيمة القاسية التي تلقاها مطلع العام الجاري في كأس إيطاليا على ملعب أرتيميو فرانكي أمام فيورنتينا، وحقق الفوز بنتيجة 4-1 في الجولة الـ 17 من الدوري.

روما خسر بنتيجة 7-1 في ربع نهائي كأس إيطاليا الموسم الماضي كأكبر خسارة في تاريخه في الكأس معوضا الهزيمة الموسم الحالي لكن أمام مدربه السابق فينتشينزو مونتيلا الذي أصبح أقرب للإقالة من تدريب البنفسجي.

روما ضمن إنهاء العام في المركز الرابع بآخر مباراة للذئاب في 2019 برصيد 35 نقطة بفارق 6 نقاط عن كالياري صاحب المركز الخامس.

فيورنتينا تلقى الهزيمة الثامنة في الموسم الحالي حاصدا نقطة واحدة في آخر 5 مباريات، محتلا المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة.

إدين دجيكو تقدم للذئاب بهدف في الدقيقة 19 بعد عرضية من نيكولو زانيولو، وعقب دقيقتين من الهدف الأول أضاف الصربي ألكسندر كولارف الهدف الثاني من ركلة ثابتة لم يُحرك لها الحارس ساكنا.

وفي الدقيقة 34 قلص الكرواتي ميلان باديلي الفارق للفيولا في الدقيقة 34 مستغلا تسديدة من فدريكيو كييزا وسوء رقابة من دفاع روما ليستحوذ على الكرة ومسددا في المرمى.

الشوط الثاني شهد محاولات للبنفسجي العودة في النتيجة بنزول المهاجم البرازيلي بيدرو بدلا من الغاني كيفين برنس بواتينج.

لورينزو بيلجريني صعّب المهمة على أصحاب الأرض بهدف ثالث في الدقيقة 73 بتسديدة أرضية من على حدود منطقة الجزاء، ثم أنهى زانيولو اللقاء بهدف رابع في الدقيقة 88 من انفراد وسط غياب دفاعي للفيولا.

دوسان فلاهوفيتش كاد أن يقلص الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة الثانية من الوقت البديل لكن تسديدته من كرة ثابتة ارتطمت بالعارضة وانتهت بها أحداث اللقاء.

video:1

اقرأ أيضا:

قائمة بيراميدز الأولى تحت قيادة زيزو

ماذا قال حسام حسن عقب التعادل مع الزمالك

رئيس سموحة: سعيد بالتعادل ولكن

عقدة الدور الأول مستمرة.. الزمالك يفشل في كسر صمود سموحة

مارادونا يروي تفاصيل اختطافه من "فضائيين"