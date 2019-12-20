دورتموند يواصل نزيف النقاط ويسقط أمام هوفنهايم

الجمعة، 20 ديسمبر 2019 - 23:34

كتب : FilGoal

هوفينهايم - دورتموند - الصورة من حساب الدوري الألماني

بعد تعادله في الجولة الماضية واصل بروسيا دورتموند إهدار النقاط وسقط أمام هوفينهايم بهدفين مقابل هدف في الجولة 17 من الدوري الألماني.

أسود الفيستفالين حققوا 4 انتصارات متتالية محليا، قبل أن يتعادلوا مع لايبزج الأسبوع الماضي، ويفقدوا ثلاث نقاط اليوم الجمعة.

وفرط دورتموند في تقدمهم بهدف سجله ماريو جوتزه مبكرا في الدقيقة 17، لينقلب أصحاب الأرض عليهم بهدفين في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

أخبار متعلقة

عقب الفوز 8-0 في كأس الملك.. ريال سوسيداد يدعو قرية كاملة لحضور أحد المباريات أليجري: التكتيك في إيطاليا هراء تقارير: سوق الانتقالات شرط جوارديولا للبقاء في مانشستر سيتي بيلد: يشغل 3 مناصب في نفس الوقت.. رانكيك على رادار ميلان

سارجيس أداميان سجل هدف التعديل مع الدقيقة 79 قبل أن يتبعه أندريه كراماريتش بهدف الفوز الصعب مع الدقيقة 87.

دورتموند فشل في اللحاق بوكب الصدارة إذ كان انتصاره يعني احتلال المركز الثالث بفارق نقطة عن المتصدرين لايبزج وبروسيا مونشنجلادباخ.

رصيد أسود الفيستفالين توقف عند 30 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف عن بايرن ميونيخ الثالث، الذي تتبقى له مباراة.

أما هوفينهايم فرفعوا رصيدهم إلى 27 نقطة مرتقين إلى المركز السادس.

اقرأ أيضا:

قائمة بيراميدز الأولى تحت قيادة زيزو

ماذا قال حسام حسن عقب التعادل مع الزمالك

رئيس سموحة: سعيد بالتعادل ولكن

عقدة الدور الأول مستمرة.. الزمالك يفشل في كسر صمود سموحة

مارادونا يروي تفاصيل اختطافه من "فضائيين"

الدوري الألماني بروسيا دورتموند

نرشح لكم

أخر الأخبار

ما تعلمه من جوارديولا وتأثير فينجر و"التضحية بالدم".. مؤتمر "يلمس القلب" لـ أرتيتا 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
نيو يورك ريد بولز يجدد عقد عمرو طارق 4 ساعة | المحترفون
مواعيد مباريات السبت 21-12-2019 والقنوات الناقلة.. نهائي مونديال الأندية وصدامات أخرى 4 ساعة | أوروبا
روما يثأر من فيورنتينا برباعية 4 ساعة | أوروبا
دورتموند يواصل نزيف النقاط ويسقط أمام هوفنهايم 4 ساعة | أوروبا
عقب الفوز 8-0 في كأس الملك.. ريال سوسيداد يدعو قرية كاملة لحضور أحد المباريات 4 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 كلوب مازحا: سأعطي صلاح شارة القيادة خلال نهائي المونديال في حالة واحدة 2 15 رصاصة نارية من مرتضى إلى لاعبي الزمالك: "إذا أراد أحدكم الانضمام لـ الأهلي سأوافق" 3 "أفضل ممن يفوقونه سنا".. حكاية أحمد عيد ناشئ الأهلي ومستقبل الزمالك في الجبهة اليمنى 4 مباريات نارية في ثمن نهائي الأبطال.. جوارديولا يواجه ريال مدريد وصلاح ضد أتليتكو

قد ينال إعجابك