عقب الفوز 8-0 في كأس الملك.. ريال سوسيداد يدعو قرية كاملة لحضور أحد المباريات

الجمعة، 20 ديسمبر 2019 - 23:16

كتب : FilGoal

ميكيل أويارزابال - ريال سوسيداد - برشلونة - الدوري الإسباني

دعا خوكين أبريباي رئيس نادي ريال سوسيداد، جميع أفراد قرية بيسيريل الإسبانية الحضور المباراة المقبلة لفريقه من مدرجات ملعب ريالي أرينا.

الدعوة جاءت عقب الفوز على فريق القرية بنتيجة 8-0 في الدور الثاني من كأس ملك إسبانيا، لذلك أراد الرد على ما قدمه لاعبي الفريق القابع في الدرجة الثالثة الإسبانية وجماهيره.

أنطونيو ريدوندو رئيس نادي بيسيريل قال لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "وقت المباراة كانت بمثابة احتفالية في كرة القدم".

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وتابع "نحن سعداء للمعاملة الرائعة من سوسيداد والطريقة التي عاملونا بها رغم النتيجة العريضة".

وواصل عن دعوة النادي لأفراد القرية "رئيس سوسيداد قال لي أنه في أي وقت نحن مدعون للسفر إلى سان سيباستيان لحضور أحد مباريات الفريق مع تحملهم كافة النفقات من تذاكر السفر وحضور الغذاء والتواجد مع الفريق سواء لطاقم الفريق بأكمله و أهل القرية".

لاعبو الفريق عادوا لممارسة حياتهم اليومية بعد المباراة التاريخية التي خاضوها إذ يمتهمن البعض أشغالا أخرى إلى جانب كرة القدم.

وأتم "سوف ننظر إلى مواعيد مبارياتنا ونحن سعداء بالذهاب إن أمكن".

القرية وفقا لاحصائات التعداد السكاني تضم 754 شخصا والذي سيتحمل النادي الباسكي كافة التكاليف لاستضافتهم في أحد المباريات.

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