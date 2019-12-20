كشف مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق أسوان عدم تحديده لأسماء بعينها للتعاقد معها خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعد إصابة أحمد عبد الظاهر بالرباط الصليبي.

أحمد عبد الظاهر مهاجم أسوان الحالي والأهلي الأسبق تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي ليتأكد غيابه حتى نهاية الموسم.

وقال عبد العاطي: "الفحوصات الأخيرة أثبتت إصابة عبد الظاهر بقطع في الرباط الصليبي".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "بكل تأكيد سنسعى لتدعيم صفوف الفريق في يناير وخصوصا مع إصابة عبد الظاهر".

وأردف "ولكن حتى الآن لم نحدد أسماء الصفقات الجديدة".

وأتم "مشوار الدوري لا يزال طويلا ومن المبكر للغاية الحديث عن صراع الهبوط".

وشارك عبد الظاهر في 5 مباريات في الدوري هذا الموسم ونجح في التسجيل مرة والصناعة مرة.

الإنتاج الحربي انتصر على أسوان بهدف مقابل لا شيء في الجولة التاسعة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

ويحتل أسوان المركز الأخير على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 5 نقاط من 8 مباريات.

ويستعد أسوان لمواجهة طنطا يوم الثلاثاء المقبل في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

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