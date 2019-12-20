انتهت ساعات الانتظار.. أرتيتا مدربا لـ أرسنال

بعد أشهر من التكهنات قبل عام بعد رحيل آرسين فينجر وبعد ذلك أسابيع عقب إقالة أوناي إيمري انتهت ساعات الانتظار.

أرسنال يعلن رسميا تعاقده مع ميكيل أرتيتا لتولي مسؤولية تدريب الفريق.

وأوضح أرسنال عبر موقعه الرسمي أن المدرب الإسباني سيوقع على عقد يربطه بالفريق لثلاث سنوات ونصف.

وكان أرتيتا يعمل في الجهاز الفني لبيب جوارديولا في مانشستر سيتي منذ تولي المدرب الإسباني تدريب السيتيزينز في 2016.

وارتدى أرتيتا قميص أرسنال كلاعب في 150 مباراة سجل خلالهم 16 هدفا وصنع ثمانية آخرين.

وتوج أرتيتا مع أرسنال ببطولتين لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال ميكيل أرتيتا في أول تصريح له عقب توقيع العقود: "هذا شرف كبير لي، أرسنال واحد من أكبر الأندية في العالم".

وأضاف "نحتاج للمنافسة على البطولات وهذا كان واضحا لي خلال مرحلة المفاوضات مع المسؤولين في النادي".

وأكمل أرتيتا "نحن نعرف أن هناك الكثير من العمل علينا القيام به لتحقيق ما نريد، أعرف جيدا أن كل شيء لن يحدث بين ليلة وضحاها، لكن التشكيل الحالي للفريق به بعض المواهب والعديد من الناشئين قادمين من الأكاديمية".

وأشار أرسنال في ختام بيانه إلى أنه سيعلن في وقت لاحق عن أسماء الجهاز المعاون لأرتيتا.

وتحدث جوش كرونيكي مدير أرسنال قائلا: "نحن سعداء بإعادة أرتيتا إلى أرسنال هو يعلم ما نتوقعه منه ويعلم توقعات جماهيرنا المرتفعة للنادي حول العالم".

وأضاف "أود أن أشكر فريدي ليونبيرج على ما قدمه لنا خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة لقد ساعدنا باحترافية كبيرة في فترة صعبة".

أما المدير الرياضي راؤول سانليهي قال: "التقينا بالعديد من المدربين من الطراز العالمي لكن ميكيل كان الأبرز لكل منا، هو يفهم ثقافة أرسنال وماذا يعنيه لمشجعينا حول العالم، نحن نتطلع لتحقيقه أفضل النتائج وإعادة موسمنا لمساره الصحيح".

وأتم "أود أيضا شكر ليونبيرج وبير ميرتساكر لما قدماه في فترة صعبة للنادي".

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