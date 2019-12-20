رسميا - السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي في قطر

وقع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اتفاقية استضافة قطر لبطولة كأس السوبر الإفريقي بين الترجي التونسي والزمالك.

ونشرت قنوات "الكأس" مقطع فيديو، لحمد بن خليفة بن أحمد رئيس اتحاد الكرة القطري وأحمد أحمد وهما يوقعان الاتفاقية سويا.

الزمالك بطل الكونفدرالية يواجه الترجي بطل دوري الأبطال، يوم 14 فبراير المقبل في الدوحة.

ومن المقرر أن تستضيف قطر البطولة لمدة 3 أعوام متتالية.

مرتضى منصور رئيس الزمالك كان قد شدد في أكثر من مرة على رفضه خوض السوبر الإفريقي في قطر إلا إذا طالبته الدولة باللعب، ما قد يعرض القلعة البيضاء لعقوبات قاسية من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. (طالع التفاصيل)

الزمالك فاز ببطولة السوبر الإفريقي 3 مرات أعوام 94 و97 و2003 ولم يخس اللقب سوى مرة عام 2001.

أما الترجي التونسي ففاز بلقب السوبر الإفريقي مرة عام 1995، وخسره 3 مرات أعوام 1999 و2012 و2019.

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