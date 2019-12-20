مؤتمر كلوب: رأيت اللون الأحمر كثيرا هنا في قطر.. لا أعلم هل هذه قمصان ليفربول أم مصر

لا يعرف يورجن كلوب إن كان الجمهور في العاصمة القطرية الدوحة يحرص على تشجيع ليفربول أكثر أم لاعب الفريق محمد صلاح.

وتحدث كلوب في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الجمعة: "لم أر الكثير هنا في الدوحة، لكن الملاعب والفنادق جميلة".

وأضاف "الملعب كله أصابته حالة من الجنون في لقاء مونتيري حينما ظهرت صورة صلاح على الشاشة".

وأكمل "رأيت الكثير من القمصان الحمراء هنا، لست واثقا إن كانت لليفربول أم مصر، أعتقد أن الجمهور يشجع الفريقين".

وتابع "سيكون هناك أجواء رائعة في الملعب في النهائي وإن أردتم مساعدتنا بتشجعيكم فبالطبع مرحبا بكم".

ويواجه ليفربول منافسه فلامنجو غدا السبت في نهائي كأس العالم للأندية.

وعن فيرجيل فان دايك وجورجينيو فينالدوم قال المدرب الألماني: "لقد خاضا المران معنا اليوم وسنستغل كل ساعة كي نتأكد من شفائهما وسنرى ماذا سيحدث".

ورفض كلوب الإفصاح عما إذا كان ينوي إشراك روبرتو فيرمينو من بداية اللقاء ضد فلامنجو من عدمه.

وأخيرا عن مواجهة جورجي خيسوس مدرب فلامنجو قال: "لقد تابعت مسيرته الناجحة أعتقد أن هذه أول مرة نلتقي فيها سويا، يستطيع العودة لأوروبا بكل تأكيد لكنني أعتقد إنه يحب الحياة في مدينة ريو دي جانيرو".

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