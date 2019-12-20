حصاد في الجول 2019 – أفضل حارس مرمى.. صراع الشناوي وجنش ومفاجأة

يتنافس خمسة حراس على جائزة أفضل حارس مرمى في 2019 في حصاد FilGoal.com.

صراع قوي للغاية بين جميع الحراس الذين اكتسبوا صفة الدولية ومنهم من كان ينضم لمعسكرات منتخب مصر كذلك.

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فماذا قدم كل منهم خلال العام المنصرم وكيف كانت نتائجهم في الدوري؟

في الموسم الماضي أكثر من حافظ على نظافة شباكه في الدوري كان محمد الشناوي بـ13 مرة خلال 23 لقاء خاضه في الدوري.

تلاه أحمد الشناوي الذي حافظ على نظافة شباكه 10 مرات في 21 لقاء مع بيراميدز

ويتساوى محمود عبد الرحيم "جنش" في عدد مرات الحفاظ على نظافة شباكه مع أحمد الشناوي، لكن يتفوق الأخير في أن رقمه تحقق في عدد مباريات أقل من حارس الزمالك.

وخاض جنش 27 مباراة في الدوري الموسم الماضي.

أما عامر عامر فحافظ على نظافة شباكه ست مرات في 26 لقاء الموسم الماضي.

وبالانتقال لمحمد عواد حارس الزمالك الحالي، فهو قضى النصف الأول من العام في الدوري السعودية مع الوحدة، وحافظ معه على نظافة شباكه ثماني مرات في 30 لقاء.

لكن ماذا عن الموسم الجاري؟

حتى الآن أكثر من حافظ على نظافة شباكه هو محمد الشناوي بواقع خمس مرات في ست مباريات في الدوري.

أما عامر عامر فحافظ على نظافة شباكه أربع مرات في ثماني مباريات، مقابل ثلاث مرات لعواد في ست لقاءات.

وأخيرا لم يحافظ أحمد الشناوي على نظافة شباكه سوى مرة وحيدة في أربع مباريات.

وبالتأكيد لم يشترك جنش حتى الآن بعدما تعرض للإصابة بقطع في وتر أكيلس خلال تواجده في كأس أمم إفريقيا 2019 مع منتخب مصر.

وعلى المستوى الإفريقي حافظ الشناوي على نظافة شباكه سبع مرات في 11 مباراة خلال العام.

أما جنش فخاض 14 مباراة في الكونفدرالية وحافظ على نظافة شباكه في 10 مباريات.

فيما خاض أحمد الشناوي ست مباريات في الكونفدرالية الموسم الجاري وحافظ على نظافة شباكه ثلاث مرات.

وشارك عواد في ثلاث مباريات بدوري أبطال إفريقيا وحافظ على نظافة شباكه مرتين.

وعلى مستوى منتخب مصر خاض محمد الشناوي تسع مباريات كأكثر من مثل الفراعنة في خلال العام.

وشارك جنش في مباراتين كانتا ضد نيجيريا وتنزانيا.

ولم يخض أحمد الشناوي سوى مباراة وحيدة وكذلك محمد عواد.

أما عامر عامر فلم يشارك في أي لقاء دولي مع الفراعنة.

وبالنظر إلى البطولات فقد توج محمد الشناوي بلقب الدوري مقابل كأس مصر لعواد والكونفدرالية لجنش.

فيما لم يتوج كل من أحمد الشناوي وعامر عامر بأي لقب.

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