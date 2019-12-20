إصابة الشناوي في مران بيراميدز.. وتأكد غيابه أمام المصري

تعرض أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز لإصابة خلال مشاركته في مران الفريق استعدادا لمواجهة المصري.

المصري يواجه بيراميدز في السابعة والنصف مساءً يوم السبت في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

ولم يقدر الشناوي على استكمال مران فريقه، متأثرا بآلام في اليد قبل أن يتدخل أيمن فريد طبيب الفريق.

وأجرى أيمن فريد طبيب بيراميدز فحوصات طبية على الشناوي أكدت إصابته بتورم في اليد خلال المران.

وقرر الجهاز الفني لبيراميدز بقيادة عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" والجهاز الطبي منح راحة سلبية للشناوي لمدة 48 ساعة للتعافي من إصابته.

وتأكد غياب الشناوي عن مواجهة بيراميدز أمام المصري.

ويحتل بيراميدز المركز الثامن برصيد 12 نقطة من 8 مباريات، بينما المصري المركز الـ 13 برصيد 7 نقاط من 7 مباريات.

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