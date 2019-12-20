مؤتمر مورينيو: أمثل توتنام 100%.. واكتسبت خبرات منذ عام 2000

قال جوزيه مورينيو المدير الفني لـ توتنام الإنجليزي إنه لا يُفكر في تشيلسي فريقه السابق قبل مواجهة الفريقين في الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي.

مورينيو تحدث في المؤتمر الصحفي قائلا "أنا 100% أمثل توتنام، 100% أمثل النادي الذي أدربه في مسيرتي، لا يوجد مساحة للفريق السابق، أقدم كل ما لدي للفريق، لذلك من السهل خوض المباراة، صعوبة المباراة تكمن في جودة تشيلسي وليس في الجزء العاطفي، الأمر ليس صعبا".

وعن أرقامه الجيدة أمام فرقه السابقة واصل "ليس لدي فكرة ولا أعرف ذلك، لعبت ضد بورتو وتشيلسي لكنني لا أعلم، لست رجلا للاحصائيات، سوف ابتسم في وجه جماهير تشيلسي، وهدفي رسم البسمة على وجه جماهير توتنام وسوف نسعى لذلك يوم الأحد".

وتابع عن سوء نتائج تشيلسي في الفترة الأخيرة "هذا يحدث للجميع، تمر بلحظات صعبة في مسيرتك والخبرات تُكتسب من الحياة، جمعت خبرات منذ عام 2000 في المقابل فرانك اكتسب خبرات من موسم وحيد".

وواصل عن لامبارد "أعرف العمل الرائع الذي قدمه مع دربي كاونتي والوصول للمرحلة النهائية في التصفيات، الموسم الحالي تشيلسي يمر بنتائج رائعة وتأهلوا إلى ثمن نهائي دوري الأبطال ويعانون من المشاكل في الدوري الإنجليزي".

كما تطرق للحديث عن تجديد عقد توبي ألدرفيريلد مدافع الفريق: "أخبار رائعة للنادي واللاعب سعيد وكذلك الجماهير أيضا".

وأضاف "التأثير الذي قد أُحدثه أنني أؤمن به، لقد لعب كل دقيقة منذ انضمامي ولديه شعور جيد، لذلك ما قاله رائع أنه لن يكون أسعد في مكان آخر".

وأكمل "لا أفكر في تأثير الدومينو، كل لاعب له موقفه، أفكر في تجديد تعاقد لاعب ينتهي تعاقده بنهاية الموسم، الجميع هنا مثل العائلة، ومع توبي كانت لدينا الرغبة في المواصلة".

وعن عملية تعافي الحارس الفرنسي هوجو لوريس "إنه بطل، ليس فقط بطلا لأنه بطل العالم بل لأنه محترف ويعمل بكل قوة وشجاعة ويُسرع من عملية تعافيه من الإصابة القوية، من الصعب وضع موعدا لعودته قد يكون في فبراير المقبل".

وأتم عن تطور الديوك اللندنية "أتمنى أن يتطور الفريق، نحن نتحسن خطوة تلو الأخرى وهذا يحدث في المباريات أكثر من التدريبات، المباريات تصحح الأخطاء وتحللها".

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