مؤتمر لامبارد: أحاول ألا أكون نسخة مُقلدة من مورينيو

رفض الإنجليزي فرانك لامبارد المدير الفني لـ تشيلسي الإنجليزي أن يكون نسخة مقلدة قبل مواجهة توتنام في دربي لندن بالجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي.

لامبارد في المؤتمر الصحفي تحدث عن مواجهة مدربه السابق جوزيه مورينيو المدير الفني لـ توتنام قائلا: "سعيد لمواجهة مورينيو، لعبت تحت قيادته كلاعب وكان له تأثير كبير على مسيرتي، ومن ثم واجهته مع دربي كاونتي الموسم الماضي وكانت مباراة هامة بالنسبة لي، دائما احترمه".

وتابع "الآن مواجهة تشيلسي توتنام أكبر منا ومن اللاعبين، الجماهير تريد من تلك المواجهة أن نلعب بشغف".

الموسم الماضي نجح دربي كاونتي في التفوق على مانشستر يونايتد بركلات الترجيح من الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي، في أول مواجهة بين لامبارد ومورينيو تدريبيا.

وردا على ما تعلمه من البرتغالي "ليس شيئا واحدا، أن تكون مدرب جيد والعديد من الصفات الجيدة، وأحاول ألا أكون نسخة مُقلدة".

ودرب مورينيو في تشيلسي لامبارد خلال ولايتين حقق خلالها العديد من الألقاب المحلية.

ويعاني البلوز من تراجع في النتائج إذ تلقى الفريق 4 هزائم في آخر 5 مباريات محليا، لكن يرى لامبارد أنها ليست الفترة الأصعب في مسيرته التدريبية مواصلا: "تأهلنا إلى ثمن نهائي دوري الأبطال، ونحن في المركز الرابع قبل فترة أعياد الميلاد، نعرف أنه بإمكاننا تقديم الأفضل، لكن علينا أن نتسم بالثقة ونواصل العمل".

وعن صفقات سوق الانتقالات "فقط المراكز التي تحتاج للتدعيم في رأسي والقرارات في مقر النادي، ولا أستطيع التحدث عن الأمر حاليا، الأهم هو مواجهة توتنام".

وتطرق للحديث عن مواجهة توتنام وأبرز لحظاته في الدربي "لدي العديد من الذكريات الجيدة والسيئة أمام توتنام، وتظل عالقة في رأسك، الأهم ما تقدمه في أرض الملعب".

وواصل "مواجهة توتنام دائما صعبة تأهلوا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وضمن الأربعة الكبار ويمتلكون العديد من المواهب ومصادر الخطورة، جوزيه مدربا كبيرا، وستكون مباراة صعبة".

وأتم عن تعيين أرتيتا مدربا لأرسنال وأنشيلوتي الذي يقترب من تدربب إيفرتون "لا يوجد مفاجأة بالنسبة لي، أنشيلوتي مر بمسيرة رائعة وهو رجل رائع، تعيين أرتيتا إيجابي وهو مدرب ذكي والتجربة فرصة كبيرة له".

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