خاص رئيس طنطا لـ في الجول: الحكم المساعد فرح بركلة الجزاء كأنه أحد لاعبي المقاصة

الجمعة، 20 ديسمبر 2019 - 19:36

كتب : حامد وجدي

وادي دجلة - طنطا

انتقد فايز عريبي رئيس نادي طنطا ممدوح مصطفى الحكم المساعد في مباراة فريقه أمام مصر للمقاصة.

طنطا تعادل أمام مضيفه مصر للمقاصة 1-1 على استاد السلام في الجولة التاسعة للدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وشهدت المباراة لقطة تحكيمية جدلية عندما احتسب حكم الساحة أحمد العدوي ركلة جزاء أدرك عبر المقاصة التعادل في الدقيقة 81 بعد أن أشار عليه مساعده بوجود مخالفة أثبتت الإعادة التلفزيونية عدم وجودها.

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وصرّح عريبي لـ FilGoal.com بعد اللقاء: "الخطأ يتحمله حكم المباراة، فقد شاهد اللعبة واستأنف اللعب ولم يحتسب شيئا".

وأضاف رئيس طنطا: "حكم الراية هو من احتسب ركلة الجزاء وكان سعيدا باحتسابه الركلة كأنه أحد لاعبي مصر للمقاصة، كان سعيدا للغاية".

وشدد: "توجب على الحكم ألا يحتسبها".

وأتم: "الجميع شاهد اللقطة، ليس بيدنا شيء نفعله، حسبي الله ونعم الوكيل".

وتعرض ممدوح مصطفى لاعتراضات شديدة من لاعبي طنطا وجهازهم الفني، أدت إلى إشهاره البطاقة الحمراء في وجه أيمن المزين مدرب الفريق.

وارتفع رصيد طنطا إلى 9 نقاط في المركز 11 بالدوري المصري.

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