المقاصة: لا نية على الإطلاق لتغيير ميدو.. نثق به ويقدر على تصحيح الأمور

لا يفكر مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة في تغيير الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد حسام "ميدو"، وذلك عقب التعادل أمام طنطا.

مصر للمقاصة تعادل أمام طنطا بهدف لكل فريق في الجولة التاسعة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وتحدث بكري سليم المدير التنفيذي للمقاصة عقب المباراة قائلا: "المقاصة نادي مؤسسي ويُعطي الفرصة كاملة لمديره الفني حتى نهاية عقده".

وأضاف في تصريحاته عبر إذاعة الشباب والرياضة "لا نتعامل مع أي مدرب بالقطعة. ثقتنا الكاملة في ميدو وجهازه الفني".

وتابع "لا نية على الإطلاق لتغيير الجهاز الفني لـ ميدو. نثق به وهو قدير بإعادة مسيرة المقاصة للطريق الصحيح".

وأكمل حديثه قائلا: "الكرة الآن في ملعب ميدو إذا أراد توقيع أي عقوبة على أي لاعب. له كامل الحرية في عمل ما يراه مناسبا لصالح المقاصة".

ويرى المدير التنفيذي للمقاصة "لا لوم على ميدو. فريق طنطا لعب مباراة كبيرة جدا وظهر بشكل رائع".

وكر "نثق تماما في ميدو وهو مستمر معنا حتى نهاية عقده".

وانتصر المقاصة تحت قيادة ميدو في مباراتين في الدوري، وخسر 5 مرات وتعادل مرتين.

ويحتل مصر للمقاصة المركز الـ 12 على سلم ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط من 9 مباريات.

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