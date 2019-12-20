تشكيل سموحة - حسام حسن يدفع بثنائي هجومي أمام الزمالك

الجمعة، 20 ديسمبر 2019 - 18:46

كتب : FilGoal

الأهلي - سموحة

دفع حسام حسن المدير الفني لـ سموحة بثنائي هجومي في مواجهة الزمالك بالدوري المصري.

سموحة يحل ضيفا على الزمالك في استاد القاهرة الدوري بالجولة التاسعة للدوري المصري.

طالع تشكيل الزمالك من هــــنــــا

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وشهد تشكيل سموحة مشاركة حسام حسن ورونالد نجيا وانجا في التشكيل الأساسي بخط الهجوم.

ويحتل سموحة المركز السادس برصيد 13 نقطة متساويا مع الزمالك صاحب المركز الخامس.

تشكيل سموحة:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: شريف رضا - رجب نبيل – محمد كوفي - محمد الترهوني

الوسط: أحمد حمص – يوسف ديوب -– ناصر ماهر - خالد محمد عبد الفتاح

الهجوم: حسام حسن – رونالد نجيا وانجا

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