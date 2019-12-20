تشكيل الزمالك – أبو جبل أساسي ضد سموحة.. وعودة حازم إمام

يشارك محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك لأول مرة في التشكيل الأساسي لفريقه في الدوري المصري، منذ انضمامه للقلعة البيضاء.

الزمالك يواجه سموحة في السابعة والنصف مساءً على استاد القاهرة في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك فضل الاعتماد على محمد أبو جبل في حراسة المرمى، بدلا من محمد عواد.

تشكيل الزمالك شهد عودة حازم إمام في مركز الظهير الأيمن من جديد، بدلا من محمد عبد السلام.

ويلعب الثلاثي محمد أوناجم ويوسف إبراهيم "أوباما" وأشرف بنشرقي خلف المهاجم الصريح مصطفى محمد.

وفيما يلي تشكيل الزمالك بالكامل:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام.

الوسط الدفاعي: طارق حامد – فرجاني ساسي.

الوسط الهجومي: محمد أوناجم – يوسف إبراهيم "أوباما" – أشرف بنشرقي.

الهجوم: مصطفى محمد

بينما يجلس على مقاعد بدلاء الزمالك كل من: محمد عواد – محمد عبد السلام – إسلام جابر – محمد حسن – مصطفى فتحي – كريم بامبو – أحمد سيد "زيزو"

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