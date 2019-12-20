كيف ساهمت 75 دقيقة رائعة من ديانج في انتصار الأهلي ضد الإسماعيلي

بدأ الإسماعيلي مواجهة الأهلي بشكل جيد للغاية وبدا أنه يتحكم في زمام الأمور خاصة في الضغط من الجبهة اليمنى، لكن بعد ذلك وخلال 75 دقيقة كاملة استعاد الأهلي السيطرة على الاستحواذ وتمكن من هز شباك الدراويش.

مواجهة قوية للغاية جمعت الفريقين، عانى خلالها الأهلي بسبب الغيابات في خط الوسط، لكن المالي أليو ديانج، تألق في 75 دقيقة ما سمح لفريقه بالضغط أكثر ومن ثم الفوز.

ما الذي قدمه ديانج في المباراة؟ هذا ما سنعرفه خلال التقرير التاليز

في البداية 3 لاعبين تصدروا قائمة أكثر من تسلموا الكرة في الأهلي من زملائهم، محمد مجدي أفشة في المقدمة بـ63 مرة، وحسين الشحات 48 مرة ثم ديانج بـ40 مرة.

ديانج تسلم الكرة 7 مرات من أيمن أشرف ومرتين من رامي ربيعة و6 من محمد هاني و4 من علي معلول و11 من أفشة و3 من الشحات و3 من الشيخ وواحدة من أجاي وواحدة من سعد سمير وواحدة أخرى من وليد سليمان.

ديانج كان أشبه بعامل التحول الذي ينقل هجمات الأهلي من الخلف للأمام والعكس، ما يوصف في كرة القدم أحيانا بـ"الدينامو" فور قطع الكرة أو بداية الهجمة تجد بصمته على معظم الهجمات التي بدأها الأهلي خلال اللقاء.

لاعبان فقط مررا تمريرات صحيحة أكثر من غيرهما خلال المباراة، الأول أفشة بـ58 تمريرة صحيحة و13 خطأ وديانج بـ56 تمريرة و5 خاطئة.

أتم ديانج تمريرات للخط الأمامي 20 تمريرة، وعلى الجانبين 21 تمريرة، وتمريرتان طوليتان و10 تمريرات للخلف.

لا يمكننا الحديث عن تمريراته وتواجده بجانب الكرة كثيرا، دون الحديث عن تواجده وتغطيته لكل مكان في خط الوسط حال دون وقوع فريقه في عدة مرات فريسة الهجمات المرتدة أو حينما يقطع الإسماعيلي الكرة، كان ينقض عليها لقطعها.

قد لايبدو الأمر واضحا من خريطته الحرارية، لكن ديانج فاز بالكرة 24 مرة وخسرها مرتين، وخسرها تحت الضغط مرتين، وقام بـ36 تدخلا دفاعيا مختلفا خلال المباراة ما شكل جدارا منيعا في طريقة 4-1-4-1 التي اعتمدها فايلر خلال المباراة.

استحق ديانج أن يفوز بجائزة رجل المباراة من قبل جماهير فريقه، لما قدمه من أداء محوري في فوز الأهلي ضد الإسماعيلي.

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