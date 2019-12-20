البدري يعلن أول مباراة يحضرها لـ الأهلي بعد تولي مسؤولية المنتخب

الجمعة، 20 ديسمبر 2019 - 10:38

كتب : FilGoal

حسام البدري - الأهلي

أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر أول مباراة سيحضرها للأهلي من المدرجات منذ توليه قيادة الفراعنة قبل شهرين.

وأشار البدري عبر قناة القاهرة والناس إلى أن "سأحضر مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في ستاد القاهرة".

وأضاف "سبق أن حضرت مباراة للزمالك، وسأكون متواجدا في لقائه ضد سموحة مساء اليوم الجمعة".

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ولفت المدير الفني لمنتخب مصر إلى أنه سيحضر أيضا مباراة المصري ضد بيراميدز، التي ستقام في السويس.

وأوضح حسام البدري أنه يقوم بتوزيع المباريات على جهازه المعاون، مضيفا أنه في أوقات أخرى يضطر لمتابعة المباريات تليفزيونيا لإقامتها في نفس اليوم بين عدة محافظات.

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