الإعلان الرسمي مُنتظر.. ستانكوفيتش مديرا فنيا لـ ريد ستار بلجراد
الجمعة، 20 ديسمبر 2019 - 01:12
كتب : FilGoal
يتبق الإعلان الرسمي من نادي ريد ستار بلجراد الصربي لتعيين ديان ستانكوفيتش مديرا فنيا للفريق لمدة موسمين ونصف.
النادي الصربي نشر صورة للاعب الفريق السابق رفقة رئيسه في أعقاب إقالة المدرب فلادان ميلجوفيتش، الذي فشل في قيادة الفريق للتأهل للدوري الأوروبي الموسم الجاري.
Zvezdaši, mirno spavajte.😌
🔴⚪️#fkcz pic.twitter.com/D6BVvex45I— FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) December 19, 2019
ريد ستار بلجراد حل رابعا في المجموعة التي ضمت كل من بايرن ميونيخ الألماني وتوتنام الإنجليزي وأولمبياكوس اليوناني في دوري الأبطال.
ورغم أن الفريق يتصدر ترتيب الدوري المحلي بعيدا عن غريمه التقليدي بارتيزان بفارق 11 نقطة وضمن التأهل للمرحلة النهائية لتحديد البطل، قررت إدارة النادي إقالة ميلجوفيتش.
لاعب إنتر السابق وفقا "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية سوف يحصل على 400 ألف يورو سنويا نظير تدريب فريقه السابق الذي ارتدى قميصه كلاعب في الفترة بين 1995 و1998، وسيتم تقديمه يوم السبت المقبل.
ومنذ اعتزاله عام 2013 عمل فقط كمدرب مساعد رفقة أندريا ستراماتشوني في نادي أودينيزي موسم 2014-15.
وتولي ستانكوفيتش لاعب لاتسيو السابق مهمة تدريب فريق الشباب في إنتر.
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