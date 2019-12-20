المصري: هناك أندية فاوضت إيهاب جلال.. لكننا نثق به ثقة عمياء

قال محمد الخولي نائب رئيس المصري البورسعيدي إن هناك أندية تفاوضت مع إيهاب جلال مدرب فريقه، مشددا على أن المدرب متمسك بتدريب لفريق ومجلس الإدارة يثق به ثقة عمياء.

وصرح الخولي عبر قناة "تايم سبورتس" قائلا: "ما يتردد حول إيهاب جلال خبيث بسبب توقيته، لأن الفريق يمر بمرحلة عدم اتزان بعد الخسارة في آخر مباراتين، وإثارة الأمر في هذا التوقيت ليس جيدا للمصري، مما دفعنا لإصدار بيان رسمي نجدد فيه الثقة به".

وواصل "نثق في الجهاز الفني واللاعبين رغم اهتزاز النتائج، لكل جواد كبوة وسنعود أقوى من البداية".

وأكمل "بدون تحديد أسماء، نعم هناك أندية تفاوضت مع إيهاب جلال، وأؤكد للجماهير أنه متمسك بالقيادة الفنية لفريق المصري، ومجلس الإدارة يثق به ثقة عمياء".

واستطرد "طموحنا الفوز ببطولة في عام المئوية، الجمهور عاطفي ولكن دور المسؤول في النادي أن يتحلى بالهدوء، وحتى إذا خسرنا أمام بيراميدز، سنجدد الثقة في إيهاب جلال".

وأتم "يجب أيضا أن يعلم كل لاعب أنه يمثل ناد كبير لا يقل عن الأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد وهذه الأندية الشعبية، نحن القطب الثالث بعد الأهلي والزمالك في آخر 4 مواسم".

المصري أصدر بيانا رسميا في وقت سابق جدد من خلاله الثقة في مدربه بعد الخسارة الأخيرة في الدوري أمام إنبي في الجولة الثامنة.

كما قرر المصري إيقاف كافة مستحقات اللاعبن لأجل غير مسمى.

ويحتل المصري المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط بعد خوض 7 مباريات.

ويستعد المصري لمواجهة بيراميدز يوم السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

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