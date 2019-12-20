سعفان الصغير: متى يفوز الإسماعيلي على الأهلي؟ الأمر بيد الله

الجمعة، 20 ديسمبر 2019 - 00:54

كتب : FilGoal

حسين الشحات - الأهلي - الإسماعيلي

أشاد سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلي بأداء فريقه رغم الخسارة أمام الأهلي بهدف دون مقابل في الدوري المصري.

الأهلي فاز على الإسماعيلي برأسية وليد سليمان في افتتاح الجولة التاسعة من الدوري (طالع التفاصيل).

وصرح سعفان عبر قناة تايم سبورتس قائلا: "لم نستغل الفرص في الشوط الأول، راض عن اللاعبين كانوا رجالا، هذه كرة القدم المكسب أو الخسارة يُنسب للجميع".

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وأضاف "نركز حاليا في مباراتي المقاولون ثم الاتحاد في البطولة العربية، باحتساب الفرص، خلقنا فرصا أكثر من الأهلي، الذي لم يهدد مرمانا سوى بفرصة مؤكدة لمروان محسن".

وواصل سعفان الصغير "نعتذر لجماهير الإسماعيلي، كنا نتمنى الفوز على الأهلي، والوصول للنقطة 16".

وبسؤاله متى يفوز الإسماعيلي على الأهلي، رد سعفان "الأمر بيد الله نقدم ما علينا في التدريب، والنتيجة قدر ومكتوب".

ولم يفز الإسماعيلي على الأهلي منذ 2010 إذ حقق الدراويش الفوز بنتيجة 3-1 في الدوري، لتصبح مباراة اليوم الـ 13 على التوالي التي لم يخسر فيها الأهلي.

وأتم "هناك مباراة في الدور الثاني، وقادرون التعويض، وبشكل عام نركز في كل المباريات وليس الأهلي فقط".

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