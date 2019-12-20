تقرير: فورلان يقترب من خوض التجربة التدريبية الأولى

يقترب دييجو فولارن لاعب منتخب أوروجواي السابق من خوض تجربته الفنية الأولى بتدريب نادي بينارول الأوروجوياني.

ووفقا لموقع "dobleamarilla" الأرجنتيني فأنه سيصبح بديلا للمدير الفني دييجو لوبيز للأصفر والأسود.

وقررت إدارة النادي الأكثر تتويجا بلقب الدوري في البلاد برصيد 50 لقبا، إقالة المدرب الذي خسر من الغريم التقليدي ناسيونال مرتين خلال أقل من 4 أيام خسر بها لقب الدوري المحلي.

وسبق لمهاجم فياريال وأتليتكو مدريد السابق أن رفض تدريب إندبندينتي الأرجنتيني سابقا، النادي الذي بدأ من خلاله مسيرته الاحترافية قبل الانتقال لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

التقرير واصل أن الأوروجوياني البالغ 40 عاما قد يتم تعيينه خلال الأيام المقبلة تحضيرا للموسم المحلي الجديد.

وسبق لفورلان أن ارتدى قميص بينارول موسم 2015-16 مسجلا 8 أهداف خلال 34 مباراة في جميع المسابقات ومحققا لقب الدوري المحلي.

فورلان أعلن اعتزاله في أغسطس الماضي منهيا مسيرة امتدت لـ 21 عاما حقق خلالها النجاح في أوروبا وأمريكا الجنوبية وآسيا.

وينافس بينارول قاريا في 2020 ببطولة كوبا ليبرتادوريس والتي يحمل لقبها 5 مرات، إذ يحل في المجموعة الثالثة التي تضم كولو كولو التشيلي وأتليتكو بارانينسي وفريق من بوليفيا لم يتحدد.

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