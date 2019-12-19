استبعاد أوستن أموتو من قائمة المصري أمام بيراميدز

الخميس، 19 ديسمبر 2019 - 23:20

كتب : أيمن عيد

أوستن أموتو يحنفل بهدف المصري الثاني في نواذيبو

قرر الجهاز الطبي لفريق المصري استبعاد المهاجم النيجيري أوستن أموتو من قائمة الفريق أمام بيراميدز.

المصري يواجه بيراميدز يوم السبت في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وخضع أوستن أموتو لاختبار طبي خلال تواجده في معسكر المصري في العين السخنة، ليقرر الجهاز الطبي استبعاد اللاعب.

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وشارك أموتو في لقاء آنبي في آخر 10 دقائق من المباراة رغم شعوره بآلام في الكاحل.

وفضل الجهاز الفني للمصري إراحة اللاعب وخضوعه لتدريبات تأهيلية حتى لا تتفاقم إصابته.

ويحتل المصري المركز الـ 12 على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط من 7 مباريات.

بينما بيراميدز في المركز السابع برصيد 12 نقطة من 8 مباريات.

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