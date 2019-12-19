عدد صبري المنياوي مدير الكرة في نادي الإسماعيلي مكاسب حققها فريقه رغم الخسارة أمام الأهلي.

الأهلي انتصر على الإسماعيلي بهدف مقابل لا شيء في الجولة التاسعة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

هدف انتصار الأهلي جاء عن طريق وليد سليمان من رأسية في الدقيقة 79.

وقال صبري المنياوي: "خسرنا 3 نقاط ولكننا حققنا 3 مكاسب مهمة من اللقاء".

وأوضح في تصريحاته مع FilGoal.com "الظهير الأيسر محمود البدري ظهر بشكل جيد جدا رغم صغر سنه ومشاركته لأول مرة أمام الأهلي".

وأضاف "كذلك محمد مخلوف لاعب مكافح ومتميز، إلى جانب محمد هاشم قلب دفاع الفريق الذي ظهر بشكل جيد جدا أيضا".

وتابع "الفريق أدى المطلوب منه تماما في الشوط الأول ولكن في الشوط الثاني ومع بعض الهفوات، استغل الأهلي ذلك وهز شباكنا".

وأشار "كان بإمكاننا إدراك التعادل ولكن قلة التركيز في الثلث الهجومي، منعت ذلك".









































































































































































































































































































هدف انتصار الأهلي جاء عن طريق البديل وليد سليمان في الدقيقة 79 بعدما استغل عرضية محمد هاني.

رأسية وليد سليمان كسرت صمود الإسماعيلي وكتبت هدفه الشخصي الخامس والانتصار السابع لكتيبة السويسري ريني فايلر في الدوري.

ووصل الأهلي للنقطة 21 ليواصل التغريد وحيدا في صدارة الدوري، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة الـ 13 في المركز السادس.

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