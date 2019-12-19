لن يموت واللون الأخضر ممنوع.. جنون مارادونا مع خيمناسيا للهروب من الهبوط

لا يزال موقف نادي خيمناسيا لا بلاتا الأرجنتيني تحت قيادة الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا، مُعقدا من أجل الخروج من دوامة الهبوط قبل 7 جولات من نهاية الموسم.

تيم فيكيري صحفي إنجليزي نشر تقريرا عبر صحيفة "ذا صن" الإنجليزية عن الفترة التي قضاها مارادونا في صفوف الفريق والمستمرة حتى الآن.

مهمة مستحيلة

تولى مارادونا مهمة الفريق الذي لم يحقق أي انتصار قبل قدومه وهو متذيل جدول الترتيب، الآن الفريق في المركز الـ 21 من أصل 24 فريقا.

الفريق تحت إمرة مارادونا سجل 4 انتصارات محققا 3 انتصارات خارج القواعد، وتعادل و6 هزائم في 11 مباراة.

لكن الفريق وفقا لنظام الهبوط المتبع في الأرجنتين فهو في المركز الأخير والأقرب للهبوط حتى الآن.

استقبال الملك

في روازريو اُستقبل مارادونا استقبال الملوك أثناء مواجهة نيويلز أولد بويز فريقه السابق والذي ارتدى قميصه عام 1993 عقب العودة من أوروبا.

كرسي الملك واستقبال قبل المباراة وهتفت صاحبت عيد ميلاده وانتهت بفوز ساحق لفريق بنتيجة 4-0 ساهم في تخفيف وطأة الأوضاع للفريق الذي يعاني من الهبوط.

الضغوط

ابنه مارادونا تخاف عليه من أن العمل الشاق قد يُعرضه للوفاة، لكنه رد قائلا: "أنا لا أموت على الإطلاق، أنام جيدا لأنني أعمل".

الأسطورة رحل عن التدريب بسبب انتخابات النادي ثم عاد مرة أخرى بعد تظاهر الجماهير مطالبين بعودته وملبيا طلبهم بعد أقل من 72 ساعة.

الخرافات

في الوقت الحالي يتوقف الدوري الأرجنتيني حتى الأسبوع الأخير من يناير، وسبق له أن أعلن عن نية الإدارة في إبرام تعاقدات للسماح له بإكمال مهمته بالهروب من الهبوط.

وفي ذات السياق فأنه يمنع دخول اللون الأخضر إلى غرفة الملابس لأنها تجلب سوء الحظ.

كما يحاول تقديم طلبا للاتحاد الأرجنتيني بمنع استخدام الأرقام 13 و17 أيضا ضمن الخرافات التي يعتقد بها.

الرقم 13 يرتدي خيسوس فارجاس والرقم 17 يرتدي الباراجوياني بابلو فالسكيز مهاجمي الفريق وكلاهما سجل هدفا واحدا فقط الموسم الجاري.

مهمة مارادونا الشبة مستحيلة ستتواصل والآمل في أن يُكمل ما بدأه ويحقق أهداف فريق خيمناسيا.

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