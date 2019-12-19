"تبا.. رائع جدا".. ساري يكشف عن رد فعله على هدفي رونالدو وديبالا

فاز يوفنتوس على سامبدوريا مساء الأربعاء بهدفين لهدف في الجولة 17 من الدوري الإيطالي ولكن الهدفين اللذين سجلهما البيانكونيري جعلا مدرب الفريق ماوريسيو ساري يشعر بالإعجاب.

وقال ساري في المؤتمر الصحفي تعليقا على الهدفين: "عندما سجل رونالدو هدفه الذي ارتقى فيه عاليا جدا قمت بنفس رد الفعل الذي قمت به في هدف ديبالا الرائع".

وأضاف "قلت تبا.. رائع جدا".

وشدد ساري "لكن رائع جدا لم تصف حقا كلا الهدفين الاستثنائيين".

وتابع "ديبالا اختار التسديد بقدم يسرى حيث 99 لاعبا من 100 سيقررون إيقاف الكرة أولا ثم التسديد".

وأتم "أما رونالدو أعتقد أنه مكث فترة من الوقت في الهواء قبل أن يسدد الكرة برأسه، جهد بدني وتكنيكي جميل جدا".

video:1

طالع أيضا

رحيل مدوي في الدوري المصري

لجنة الانضباط تقرر إيقاف إداري ومدرب حراس الزمالك

تعرف على قائمة الزمالك أمام سموحة

حصاد في الجول 2019 - أفضل رياضية

كوت ديفوار أو جنوب إفريقيا؟ ماذا ينتظر مصر في تصفيات كأس العالم