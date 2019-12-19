سولشاير عن هولاند: بالتأكيد معجب به

أبدى أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد إعجابه الكبير بإيرلينج هولاند مهاجم ريد بول سالزبورج النمساوي وذلك في ظل الأنباء التي تشير لرغبة الشياطين الحُمر في التعاقد مع المهاجم النرويجي.

وقال سولشاير لموقع "فياسبورت" اليوم الخميس: "أنا معجب بهولاند".

وعن رغبته في ضمه إلى يونايتد أجاب "نحن دائما نبحث عن اللاعبين الجيدين".

وأضاف "إيرلينج تطور بشكل جيد وهو عليه اختيار أينما يواصل تطوير نفسه، لا أحتاج للتحدث عنه كثيرا".

وأتم سولشاير "نحن نبحث دائما عن لاعبين يمكنهم إكمال ما ينقصنا وسنرى في النهاية أين سننتهي".

وسجل هولاند 28 هدفا في 22 مباراة خاضها مع سالزبورج خلال الموسم الجاري في كل البطولات.

يذكر أن هولاند سبق وأن تدرب تحت قيادة سولشاير حينما كان الثنائي يتواجد في فريق مولدي النرويجي.

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