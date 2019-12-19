سولشاير عن هولاند: بالتأكيد معجب به

الخميس، 19 ديسمبر 2019 - 19:59

كتب : FilGoal

إيرلينج براوت هالاند - ريد بول سالزبورج

أبدى أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد إعجابه الكبير بإيرلينج هولاند مهاجم ريد بول سالزبورج النمساوي وذلك في ظل الأنباء التي تشير لرغبة الشياطين الحُمر في التعاقد مع المهاجم النرويجي.

وقال سولشاير لموقع "فياسبورت" اليوم الخميس: "أنا معجب بهولاند".

وعن رغبته في ضمه إلى يونايتد أجاب "نحن دائما نبحث عن اللاعبين الجيدين".

وأضاف "إيرلينج تطور بشكل جيد وهو عليه اختيار أينما يواصل تطوير نفسه، لا أحتاج للتحدث عنه كثيرا".

وأتم سولشاير "نحن نبحث دائما عن لاعبين يمكنهم إكمال ما ينقصنا وسنرى في النهاية أين سننتهي".

وسجل هولاند 28 هدفا في 22 مباراة خاضها مع سالزبورج خلال الموسم الجاري في كل البطولات.

يذكر أن هولاند سبق وأن تدرب تحت قيادة سولشاير حينما كان الثنائي يتواجد في فريق مولدي النرويجي.

طالع أيضا

رحيل مدوي في الدوري المصري

لجنة الانضباط تقرر إيقاف إداري ومدرب حراس الزمالك

تعرف على قائمة الزمالك أمام سموحة

حصاد في الجول 2019 - أفضل رياضية

كوت ديفوار أو جنوب إفريقيا؟ ماذا ينتظر مصر في تصفيات كأس العالم

مانشستر يونايتد سولشاير إيرلينج هالاند

نرشح لكم

أخر الأخبار

أليجري: التكتيك في إيطاليا هراء 7 دقيقة | أوروبا
رفع الإيقاف عن إيهاب عبد الرحمن بطل مصر في الرمح 33 دقيقة | رياضات أخرى
مؤتمر حسام حسن: كان بإمكاننا الفوز على الزمالك.. وسعيد بتطبيق أفكاري الفنية 55 دقيقة | الدوري المصري
كارتيرون يرفض حضور المؤتمر الصحفي عقب لقاء سموحة 56 دقيقة | الدوري المصري
قائمة بيراميدز - غياب علي جبر ودونجا والشناوي أمام المصري ساعة | الدوري المصري
مؤتمر مورينيو: أمثل توتنام 100%.. واكتسبت خبرات منذ عام 2000 ساعة | الدوري الإنجليزي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 كلوب مازحا: سأعطي صلاح شارة القيادة خلال نهائي المونديال في حالة واحدة 2 15 رصاصة نارية من مرتضى إلى لاعبي الزمالك: "إذا أراد أحدكم الانضمام لـ الأهلي سأوافق" 3 "أفضل ممن يفوقونه سنا".. حكاية أحمد عيد ناشئ الأهلي ومستقبل الزمالك في الجبهة اليمنى 4 مباريات نارية في ثمن نهائي الأبطال.. جوارديولا يواجه ريال مدريد وصلاح ضد أتليتكو

قد ينال إعجابك