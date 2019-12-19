زيزو يجتمع بلاعبي بيراميدز ويحدد شروط اختياره للتشكيل الأساسي

عقد ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز جلسة مطولة مع لاعبي الفريق قبل بداية التدريب يوم الخميس في قاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي، استعدادا لمواجهة المصري.

وتحدث المدير التنفيذي للنادي عن أهمية المرحلة المقبلة والتركيز الشديد لإخراج الفريق من نتائجه السلبية الأخيرة والعودة لطريق الانتصارات مرة أخرى. وقدم خلال الجلسة عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" المستشار الفني للفريق والذي سيقوده كمدرب خلال الفترة المقبلة.

ووعد عيد خلال جلسته مع اللاعبين بتوفير الدعم اللازم من الإدارة لنجاحهم في المهمة المقبلة سواء في الدوري أو الكأس أو الكونفدرالية، واستكمال المشوار الطموح للنادي للظفر بأول ألقابه تاريخيا خلال الموسم الجاري.

وألقى عبد العزيز عبد الشافي محاضرة مع لاعبيه تحدث فيها عن بعض النقاط الهامة على المستوى النفسي والفني للعبور من المرحلة الحرجة ولكي يصل بيراميدز إلى "مكانته الطبيعية التي يستحقها سواء محليا أو إفريقيا".

وطالب زيزو لاعبيه بالعمل على قلب رجل واحد، مشددا على مبدأ العدالة مع كل اللاعبين والجدية والعطاء وبذل الجهد والمستوى الفني هو الفيصل في اختياراته خلال تلك المرحلة.

بيراميدز أعلن في وقت سابق يوم الخميس عن إقالة سيباستيان ديسابر مدرب الفريق وتعيين زيزو لحين الاتفاق مع مدرب جديد.

ديسابر صاحب الـ 43 عاما تولى قيادة بيراميدز عقب نهاية مشواره مع منتخب أوغندا في كأس الأمم الإفريقية.

ولعب بيراميدز 19 مباراة تحت قيادة ديسابر وانتصر 12 مرة وتعادل 4 مرات وخسر 3 مرات.

وقاد ديسابر فريقه بيراميدز لنهائي كأس مصر الموسم الماضي قبل أن يخسر بثلاثية أمام الزمالك.

كما وصل بيراميدز لدور مجموعات كأس الكونفدرالية تحت قيادة ديسابر.

وتلقى بيراميدز الهزيمة في آخر مباراتين له، فسقط أمام الزمالك 2-0 ثم أمام الجونة 3-2.

ويحتل بيراميدز المركز السابع على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة من 8 مباريات.

ويستعد بيراميدز لمواجهة المصري في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز يوم السبت في تمام السابعة والنصف مساء.

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