تشكيل الإسماعيلي – الشامي يهاجم الأهلي.. ومدبولي و شيلونجو على مقاعد البدلاء

الخميس، 19 ديسمبر 2019 - 18:46

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الجزيرة

يعتمد أدهم السلحدار المدير الفني الحالي لفريق الإسماعيلي على محمد الشامي كمهاجم صريح أمام الأهلي.

الإسماعيلي يواجه الأهلي في السابعة والنصف مساءً على ملعب المكس في الإسكندرية في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وفضل السلحدار الاعتماد على محمد الشامي بدلا من بينسون شيلونجو، إلى جانب تواجد همام طارق كصانع ألعاب.

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باهر المحمدي يقود دفاع الدراويش الشاب، رفقة أحمد أيمن ومحمد هاشم ومحمود البدري.

ويشارك عبد الرحمن مجدي في وسط الملعب، بينما يجلس أحمد مدبولي على مقاعد البدلاء.

وفيما يلي تشكيل الإسماعيلي بالكامل:

حراسة المرمى: محمد مجدي.

الدفاع: محمود البدري – محمد هاشم – باهر المحمدي – أحمد أيمن.

الوسط: بكيتي سيلفا – محمود دونجا – محمد مخلوف – طارق همام - عبد الرحمن مجدي

الهجوم: محمد الشامي

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد فوزي – محمد مجدي الجمل – محمد بيومي – عماد حمدي – محمد صادق – أحمد مدبولي – شيلونجو.

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