يريد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر ترحيل موعد نهاية الموسم الجاري من الدوري لإتاحة الفرصة أمام الفراعنة في خوض معسكرات استعدادا للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 وتصفيات كأس العالم 2022.

وأجرى البدري حوار سريعا مع FilGoal.com وكشف فيه كذلك متى يذهب للملاعب لمتابعة المباريات في ظل التساؤل عن عدم تواجده مؤخرا.

وتحدث البدري لـFilGoal.com: "لا بد من إجراء تعديلات على جدول الدوري لتوفير مساحات زمنية تسمح لي بإقامة معسكرات لمنتخب مصر في ظل عدم وجود فرصة لتجهيز الفريق إلا من خلال ذلك الأمر".

وشدد "أطالب بكل وضوح بمعسكرات للمنتخب وسأكون أكثر شجاعة الأمر يحتاج لترحيل موعد نهاية الدوري لمصلحة المنتخب".

وأردف "لا أرى أي ضرر في طلبي ذلك أو أي عيب فيه".

وتابع البدري "الدوري الهدف منه التنافس بين الأندية والإعداد والتجهيز لمنتخب مصر، وبالتالي الأولوية القصوى يجب أن تكون للمنتخب".

وأكمل "لا بديل عن توفير معسكرات إعداد للمنتخب لنستطيع تحقيق الأهداف المطلوبة منا التي تُمثل طموحات المصريين".

في سياق آخر حضر الجهاز الفني لمنتخب مصر العديد من مباريات الدوري في الملاعب لكن لم يتواجد البدري فما هو السبب؟

أجاب البدري "أنا أطالب جهاز المنتخب بحضور المباريات لمتابعة اللاعبين بينما أهتم أنا بمشاهدتها جماعيا والسبب في ذلك هو إقامة اللقاءات في أوقات متقاربة في ذات الأيام مما يصعب من مشاهدتها جميعا مباشرة".

واستدرك "لكنني أذهب للملعب عندما يكون هناك لاعبا مرشح بقوة للانضمام للمنتخب وبعد رؤية جهاز المنتخب له أقرر الذهاب والتواجد بنفسي لرؤية ذلك اللاعب عن قرب"4.

وأتم البدري حديثه "اختيار أي لاعب يخضع لحسابات فنية وبدنية دقيقة جدا لذا أحتاج للتركيز لتحليل كل الأمور من مختلف الزوايا لأضمن أن ضم أي لاعب للمنتخب سيكون بمثابة إضافة كبيرة لنا".

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