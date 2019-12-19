تشكيل الأهلي – مروان محسن يقود الهجوم أمام الإسماعيلي.. والشيخ يعوض رمضان

الخميس، 19 ديسمبر 2019 - 18:37

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

مروان محسن - وليد أزارو - الأهلي - سموحة

يعود مروان محسن للظهور من جديد في تشكيل الأهلي الأساسي، وهذه المرة أمام الإسماعيلي.

الأهلي يواجه الإسماعيلي في السابعة والنصف مساءً على ملعب المكس في الإسكندرية في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

مروان محسن شارك أساسيا في انتصار الأهلي برباعية أمام الجونة، والآن يعود للظهور من جديد في التشكيل الأساسي.

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السويسري ريني فايلر المدير الفني لـ الأهلي اعتمد على أحمد الشيخ ليعوض غياب المصاب رمضان صبحي.

الشيخ يشارك رفقة جونيور أجايي وحسين الشحات، بينما يجلس وليد أزارو ووليد سليمان على مقاعد البدلاء، بينما خرج محمود متولي ومصطفى شوبير من قائمة الفريق بالكامل:

علي معلول ظهير أيسر الأهلي يعود من جديد للظهور بشكل أساسي، بعد تعافيه من الإصابة.

وفيما يلي تشكيل الأهلي بالكامل:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول – رامي ربيعة – أيمن أشرف – محمد هاني

الوسط الدفاعي: أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة"

الوسط الهجومي: جونيور أجايي – حسين الشحات – أحمد الشيخ

الهجوم: مروان محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: شريف إكرامي – وليد أزارو – وليد سليمان – سعد سمير – محمود وحيد – حسام عاشور – جيرالدو.

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