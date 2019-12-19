على خطى إسبانيا.. إيطاليا تفكر في نظام جديد لكأس السوبر

يفكر الاتحاد الإيطالي في السير على خطى نظيره الإسباني وتطبيق بطولة السوبر المحلية بنظام الأربعة فرق مستقبلا.

والآن إيطاليا تسعى لإقامة البطولة بنظام جديد، ووفقا لصحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية فأن النظام الجديد قد يضم 4 فرق تتنافس على اللقب.

وينضم طرفي نهائي كأس إيطاليا بالإضافة إلى بطل ووصيف الدوري للمشاركة.

الفرق الأربع تتنافس على اللقب بنظام مباريات نصف النهائي والنهائي مثل النظام الجديد للسوبر الإسباني المنتظر إقامتها في العام الجديد.

العائد المادي سيكون سببا في زيادة عدد الأندية، إذ أن النظام الجديد يدر عائدا يُقدر بـ 30 مليون يورو وهو ما يعني أن قيمة المباراة الواحدة تصل إلى 10 مليون يورو.

ويشارك برشلونة بطل الدوري وفالنسيا بطل الكأس وأتليتكو مدريد وصيف الدوري وريال مدريد صاحب المركز الثالث في الدوري ببطولة السوبر الإسباني التي تقام بالنظام الجديد لأول مرة.

وتقام البطولة في الثامن من يناير وحتى الثاني عشر من الشهر ذاته لعام 2020.

وفي الوقت الحالي فأن العائد المادي من مباراة السوبر الإيطالي يصل 7.5 مليون يورو، وفي حال زيادة عدد الأندية ستتضاعف القيمة المالية للبطولة.

يوفنتوس بطل الدوري يلتقي مع لاتسيو بطل الكأس في سوبر إيطاليا 2019 يوم الأحد المقبل الموافق 22 من الشهر الجاري في المملكة العربية السعودية.

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