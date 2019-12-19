الزمالك ينفي وجود تحقيقات في تسريبات عقود لاعبيه

الخميس، 19 ديسمبر 2019 - 18:11

كتب : FilGoal

الزمالك - طلائع الجيش

أصدر الزمالك بيانا رسميا أكد فيه أنه لا يوجد أي تحقيقات داخل النادي على خلفية تسريب بعض عقود لاعبي الفريق الأول.

وأوضح الموقع الرسمي للزمالك أن رئيس النادي مرتضى منصور يعلم من خلف تسريب تلك العقود وكيفية حدوثها.

وأشار منصور إلى أن التسريب جاء بعد اختراق لنظام اتحاد الكرة المصري وأنه تحدث مع رئيس الجبلاية عمرو الجنايني للتحقيق في الأمر منذ أسبوع.

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وأتم رئيس الزمالك حديثه في بيان النادي بأن هناك تحقيقات تتعلق بالأمر تُجرى حاليا في نيابة أمن الدولة.

في سياق آخر يستعد الزمالك للقاء سموحة غدا الجمعة في تاسع جولات الدوري المصري.

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