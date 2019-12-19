لجنة المسابقات تُغرم الزمالك والأهلي

قررت إدارة المسابقات في اتحاد الكرة المصري توقيع غرامات مالية على الأهلي والزمالك.

وغُرم الزمالك 50 ألف جنيه على المدير الفني باتريس كارتيرون لعدم حضوره المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء فريقه أمام طلائع الجيش.

كما قررت توقيع غرامة مالية على الأهلي قدرها 10 آلاف جنيه لعدم تسليم بطاقات التعرف لبعض أعضاء الجهاز الفني والإداري، لحكم لقاء الفريق أمام حرس الحدود.

وتقرر تغريم محمد عبد الله مدرب الإنتاج الحربي 40 ألف جنيه وإيقاف لمباراة واحدة بسبب طرده خلال لقاء فريقه أمام طنطا، بسبب الاعتراض لكونها المرة الثانية.

الزمالك خسر أمام طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

ويحتل الفارس الأبيض المركز الرابع برصيد 13 نقطة من 7 مباريات.

الأهلي انتصر على حرس الحدود بهدف مقابل لا شيء في إطار نفس الجولة.

فوز الأهلي حافظ للفريق على سلسلة الانتصارات ليصل لانتصاره السادس تواليا في الدوري ويحتل الصدارة بـ 18 نقطة من 6 مباريات.

وتنطلق مباريات الجولة التاسعة مساءً اليوم الخميس بلقاء قمة يجمع بين الإسماعيلي والأهلي.

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