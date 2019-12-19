لجنة المسابقات تُغرم الزمالك والأهلي

الخميس، 19 ديسمبر 2019 - 17:39

كتب : عاطف شادي

كارتيرون - الزمالك - طلائع الجيش

قررت إدارة المسابقات في اتحاد الكرة المصري توقيع غرامات مالية على الأهلي والزمالك.

وغُرم الزمالك 50 ألف جنيه على المدير الفني باتريس كارتيرون لعدم حضوره المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء فريقه أمام طلائع الجيش.

كما قررت توقيع غرامة مالية على الأهلي قدرها 10 آلاف جنيه لعدم تسليم بطاقات التعرف لبعض أعضاء الجهاز الفني والإداري، لحكم لقاء الفريق أمام حرس الحدود.

أخبار متعلقة

رسميا – بيراميدز ينهي عقد ديسابر بالتراضي.. زيزو البديل وفتح الله المساعد حصاد في الجول 2019 - أفضل رياضية.. تفوق للألعاب الفردية وسيدات طائرة الأهلي لجنة الانضباط تقرر إيقاف إداري ومدرب حراس الزمالك الحنفي حكما لمباراة الزمالك وسموحة

وتقرر تغريم محمد عبد الله مدرب الإنتاج الحربي 40 ألف جنيه وإيقاف لمباراة واحدة بسبب طرده خلال لقاء فريقه أمام طنطا، بسبب الاعتراض لكونها المرة الثانية.

الزمالك خسر أمام طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

ويحتل الفارس الأبيض المركز الرابع برصيد 13 نقطة من 7 مباريات.

الأهلي انتصر على حرس الحدود بهدف مقابل لا شيء في إطار نفس الجولة.

فوز الأهلي حافظ للفريق على سلسلة الانتصارات ليصل لانتصاره السادس تواليا في الدوري ويحتل الصدارة بـ 18 نقطة من 6 مباريات.

وتنطلق مباريات الجولة التاسعة مساءً اليوم الخميس بلقاء قمة يجمع بين الإسماعيلي والأهلي.

طالع أيضا

رحيل مدوي في الدوري المصري

لجنة الانضباط تقرر إيقاف إداري ومدرب حراس الزمالك

تعرف على قائمة الزمالك أمام سموحة

حصاد في الجول 2019 - أفضل رياضية

كوت ديفوار أو جنوب إفريقيا؟ ماذا ينتظر مصر في تصفيات كأس العالم

في الدوري الزمالك الأهلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

سولشاير عن هالاند: بالتأكيد أنا معجب به 5 دقيقة | أوروبا
زيزو يجتمع بلاعبي بيراميدز ويحدد شروط اختياره لتشكيله الأساسي في المباريات 31 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - الإسماعيلي ضد الأهلي 56 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الإسماعيلي – الشامي يهاجم الأهلي.. ومدبولي و شيلونجو على مقاعد البدلاء ساعة | الدوري المصري
البدري لـ في الجول: ترحيل موعد نهاية الدوري ضرروي.. وأذهب للملاعب حاليا في حالة واحدة ساعة | منتخب مصر
رسام حملة ضد العنصرية في إيطاليا: آسف لأن الناس لم يفهموا فكرة الرسالة ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 كلوب مازحا: سأعطي صلاح شارة القيادة خلال نهائي المونديال في حالة واحدة 2 حوار في الجول – بلال: مصطفى محمد؟ رأيي واضح ولن أغيره.. ورأيت عبد اللطيف في لقاء الـ 6-1 فقط 3 15 رصاصة نارية من مرتضى إلى لاعبي الزمالك: "إذا أراد أحدكم الانضمام لـ الأهلي سأوافق" 4 مباريات نارية في ثمن نهائي الأبطال.. جوارديولا يواجه ريال مدريد وصلاح ضد أتليتكو

قد ينال إعجابك