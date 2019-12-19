الحنفي حكما لمباراة الزمالك وسموحة

الخميس، 19 ديسمبر 2019 - 16:08

كتب : FilGoal

محمد الحنفي وطارق مجدي الحكام الدوليان

يدير محمد الحنفي الحكم الدولي، لقاء الزمالك وسموحة في بطولة الدوري.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أطقم حكام مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

اتحاد الكرة أسند إدارة لقاء الزمالك وسموحة، لمحمد الحنفي الحكم الدولي، على أن يعاونه أحمد حسام طه، ومحمود رضا، ومحمد سيد بكر حكما رابعا.

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الزمالك يواجه سموحة مساء غد السبت، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري.

من جهة أخرى، جاءت تعيينات اتحاد الكرة لحكام مباريات الجولة التاسعة كالتالي:

الجمعة 20 ديسمبر

-أسوان والإنتاج الحربي: صبري إبراهيم، وماجد المليجي، ومصطفى عطية، ومحمد فاروق حكما رابعا.

-حرس الحدود والمقاولون: عبد العزيز السيد، ومحمد محمود لطفي، وأحمد رشدي، وعصام نوحي حكما رابعا.

-الاتحاد السكندري ونادي مصر: نادر قمر، وشريف التباع، ورضا جبر، وعباس حسن حكما رابعا.

-مصر للمقاصة وطنطا: أحمد العدوي، وممدوح مصطفى، وأحمد العزاوي، وحسن محمود حكما رابعا.

-الزمالك وسموحة: محمد الحنفي، وأحمد حسام طه، ومحمود رضا، ومحمد سيد بكر حكما رابعا.

السبت 21 ديسمبر

-الجونة وطلائع الجيش: محمد أبو خاطر، ومصطفى حسين وصالح أحمد، وسعد محمد أحمد حكما رابعا.

-وادي دجلة وإنبي: أحمد حمدي، ومحمد فاروق، ومحمد عبد العظيم، وعلاء حافظ حكما رابعا.

-المصرى وبيراميدز: محمد عادل، وتحسين السادات، وأسامة السيد، وسالم متعب حكما رابعا.

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