البدري يجتمع بجهازه لحسم المنضمين حديثا لقائمة المنتخب

الخميس، 19 ديسمبر 2019 - 15:59

كتب : FilGoal

حسام البدري - أحمد أيوب - طارق مصطفى - سيد معوض - منتخب مصر

عقد الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري، جلسة اليوم الخميس في مقر اتحاد الكرة بالجزيرة، من أجل مناقشة التقارير الخاصة بمباريات الدوري الممتاز خلال الجولات الأخيرة والرؤية الخاصة باختيارات اللاعبين في المرحلة المقبلة.

وتواجد في الاجتماع، محمد بركات مدير الكرة، والجهاز المعاون، طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلالي، لمناقشة كل ما يخص المرحلة الماضية.

وناقش جهاز المنتخب كل الأسماء المرشحة للانضمام للفريق في المرحلة المقبلة مع الاتفاق على ضم وجوه وأسماء جديدة في المعسكر المقبل، وفقا لأداء اللاعبين مع أنديتهم في الدوري، ومع التقييم الموضوع لكل لاعب من جانب الجهاز الفني في إطار المتابعة الشاملة للمباريات والتي يحضرها الجهاز بالتنسيق مع حسام البدري.

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ومن المنتظر أن يعقد حسام البدري جلسة أخرى الأسبوع المقبل مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة المشرفة على اتحاد الكرة وحسام الزناتي مدير إدارة المسابقات لمناقشة الطلب المقدم من مدرب المنتخب.

وطلب البدري إقامة معسكرين للمنتخب خارج الأجندة الدولية في يناير وفبراير قبل معسكر مارس الرسمي، إذ سيتم مناقشة الأمر وتعديلات الجدول خلال الجلسة وكذلك إمكانين ترحيل ختام الدوري من نهاية مايو إلى منتصف مايو لتتوافق مع استعدادات الفراعنة للمرحلة المقبلة.

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