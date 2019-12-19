اتحاد الكرة ينتظر أموال وزارة الرياضة لصرف مستحقات لجان أمم إفريقيا تحت 23 سنة

الخميس، 19 ديسمبر 2019 - 14:50

كتب : FilGoal

كريم العراقي - مصر الأولمبي - كوت ديفوار

ينتظر الاتحاد المصري لكرة القدم، استلام استلام مستحقات العاملين بلجان بطولة أفريقيا تحت23 سنة من وزارة الرياضة.

وسيتسلم اتحاد الكرة مستحقات العاملين بلجان بطولة إفريقيا تحت 23 سنة من متطوعين وصحفيين وإقامة وإعاشة من أجل توزيعها على أصحابها.

ومن المفترض أن ترسل وزارة الشباب والرياضة هذه الاعتمادات المالية، إذ أنها تعهدت بتخصيص تلك المبالغ لهذه الفئات التي بذلت الجهد والتعب حتي تخرج البطولة بهذا الشكل المشرف الذي شرف الدولة المصرية.

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مصر استضافت كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الماضي.

وتوجت مصر بطلا لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة بعد الفوز على كوت ديفوار في النهائي بهدفين مقابل هدف.

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