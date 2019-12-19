كرة طائرة - الكشف عن قرعة رجال مصر في تصفيات التأهل لأولمبياد طوكيو

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة إجراء قرعة التصفيات الإفريقية لمنتخبات الرجال والتي يتأهل صاحب المركز الأول إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وتستضيف مصر التصفيات الإفريقية في الفترة من 6 إلى 11 يناير المقبل على صالة 2 باستاد القاهرة.

وينافس منتخب مصر كل من تونس والجزائر والكاميرون وغانا، ويتأهل صاحب المركز الأول فقط لأولمبياد طوكيو.

وكشف الاتحاد الصري عن ملاقاة الفراعنة لكل من الجزائر وغانا وتونس والكاميرون على التوالي، على أن يكون يوم 10 يناير راحة للفراعنة.

وتقام دورة الألعاب الأولمبية بمشاركة 12 منتخبا وضمنت 6 منتخبات تأهلها بجانب اليابان منظم البطولة.

إذ تأهلت منتخبات اليابان والبرازيل وأمريكا وإيطاليا وبولندا وروسيا والأرجنتين.

وسبق لمنتخب مصر التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 4 مرات سابقة أخرهم النسخة الماضية في ريو دي جانيرو 2016.

وحقق المنتخب المصري المركز التاسع مرتين وهم الترتيب الأفضل للفراعنة في البطولة.

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