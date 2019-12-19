كرة طائرة - الكشف عن قرعة رجال مصر في تصفيات التأهل لأولمبياد طوكيو

الخميس، 19 ديسمبر 2019 - 14:20

كتب : محمد سمير

منتخب مصر للكرة الطائرة - كأس العالم 2019

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة إجراء قرعة التصفيات الإفريقية لمنتخبات الرجال والتي يتأهل صاحب المركز الأول إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وتستضيف مصر التصفيات الإفريقية في الفترة من 6 إلى 11 يناير المقبل على صالة 2 باستاد القاهرة.

وينافس منتخب مصر كل من تونس والجزائر والكاميرون وغانا، ويتأهل صاحب المركز الأول فقط لأولمبياد طوكيو.

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وكشف الاتحاد الصري عن ملاقاة الفراعنة لكل من الجزائر وغانا وتونس والكاميرون على التوالي، على أن يكون يوم 10 يناير راحة للفراعنة.

وتقام دورة الألعاب الأولمبية بمشاركة 12 منتخبا وضمنت 6 منتخبات تأهلها بجانب اليابان منظم البطولة.

إذ تأهلت منتخبات اليابان والبرازيل وأمريكا وإيطاليا وبولندا وروسيا والأرجنتين.

وسبق لمنتخب مصر التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 4 مرات سابقة أخرهم النسخة الماضية في ريو دي جانيرو 2016.

وحقق المنتخب المصري المركز التاسع مرتين وهم الترتيب الأفضل للفراعنة في البطولة.

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