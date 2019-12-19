كرة سلة - انطلاق المرحلة الثانية من دوري المحترفين السبت.. مواجهات نارية منتظرة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة عن جدول مواعيد مباريات المرحلة الثانية من دوري سوبر المحترفين المصري والمقرر انطلاقه السبت المقبل.

ويقام الدور الثاني بين أفضل 8 فرق في المسابقة بنظام الذهاب والإياب من مجموعة واحدة في الفترة من 21 ديسمبر إلى 8 فبراير.

ويفتتح الزمالك حامل لقب النسخة الماضية مبارياته بمواجهة سموحة ثم الأهلي ويختتم مواجهاته أمام سبورتنج.

جدول مباريات ذهاب وإياب المرحلة الثانية من دوري السوبر للمحترفين:

إليكم بالمواعيد والملاعب .. مباريات دوري السوبر رجال ⁦⛹‍♂⁩⁦⛹‍♂⁩ pic.twitter.com/xAyPl9oKNr — Egyptian Basketball Federation (@EBBFED) December 18, 2019

ويتم ترتيب الأندية من الأول إلى الثامن ثم يقام ربع نهائي دوري المحترفين بين الأندية الثمانية وفقا لترتيبها.

ربع النهائي: Best of 5 أي يحتاج الفريق للفوز 3 مباريات للتأهل:

المركز الأول × المركز الثامن

المركز الثاني × المركز السابع

المركز الثالث × المركز السادس

المركز الرابع × المركز الخامس

بعد ذلك تقام مباريات نصف النهائي والنهائي بنفس نظام Best of 5 أي يحتاج الفريق للفوز بـ 3 مباريات لحسم التأهل.

اقرأ أيضا

كوت ديفوار أو جنوب إفريقيا؟ ماذا ينتظر مصر في تصفيات كأس العالم

محمد عواد لـ في الجول: تحديت الجميع من أجل الزمالك وما يحدث مؤامرة لإسقاطنا

ملامح الكلاسيكو.. تفوق زيدان ولماذا لم يظهر ميسي

تشكيل الأهلي المتوقع – عودة معلول ومشاركة ديانج ضد الإسماعيلي

تشكيل الإسماعيلي المتوقع – مفاضلة في الهجوم.. وعبد الرحمن مجدي يقود الصفوف ضد الأهلي