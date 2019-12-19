كرة سلة - انطلاق المرحلة الثانية من دوري المحترفين السبت.. مواجهات نارية منتظرة

الخميس، 19 ديسمبر 2019 - 13:53

كتب : FilGoal

أبرز صور فوز الأهلي على الزمالك في كأس مصر لكرة السلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة عن جدول مواعيد مباريات المرحلة الثانية من دوري سوبر المحترفين المصري والمقرر انطلاقه السبت المقبل.

ويقام الدور الثاني بين أفضل 8 فرق في المسابقة بنظام الذهاب والإياب من مجموعة واحدة في الفترة من 21 ديسمبر إلى 8 فبراير.

ويفتتح الزمالك حامل لقب النسخة الماضية مبارياته بمواجهة سموحة ثم الأهلي ويختتم مواجهاته أمام سبورتنج.

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جدول مباريات ذهاب وإياب المرحلة الثانية من دوري السوبر للمحترفين:

ويتم ترتيب الأندية من الأول إلى الثامن ثم يقام ربع نهائي دوري المحترفين بين الأندية الثمانية وفقا لترتيبها.

ربع النهائي: Best of 5 أي يحتاج الفريق للفوز 3 مباريات للتأهل:

المركز الأول × المركز الثامن

المركز الثاني × المركز السابع

المركز الثالث × المركز السادس

المركز الرابع × المركز الخامس

بعد ذلك تقام مباريات نصف النهائي والنهائي بنفس نظام Best of 5 أي يحتاج الفريق للفوز بـ 3 مباريات لحسم التأهل.

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