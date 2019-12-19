كرة سلة - انطلاق المرحلة الثانية من دوري المحترفين السبت.. مواجهات نارية منتظرة
الخميس، 19 ديسمبر 2019 - 13:53
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة عن جدول مواعيد مباريات المرحلة الثانية من دوري سوبر المحترفين المصري والمقرر انطلاقه السبت المقبل.
ويقام الدور الثاني بين أفضل 8 فرق في المسابقة بنظام الذهاب والإياب من مجموعة واحدة في الفترة من 21 ديسمبر إلى 8 فبراير.
ويفتتح الزمالك حامل لقب النسخة الماضية مبارياته بمواجهة سموحة ثم الأهلي ويختتم مواجهاته أمام سبورتنج.
جدول مباريات ذهاب وإياب المرحلة الثانية من دوري السوبر للمحترفين:
إليكم بالمواعيد والملاعب .. مباريات دوري السوبر رجال ⛹♂⛹♂ pic.twitter.com/xAyPl9oKNr— Egyptian Basketball Federation (@EBBFED) December 18, 2019
ويتم ترتيب الأندية من الأول إلى الثامن ثم يقام ربع نهائي دوري المحترفين بين الأندية الثمانية وفقا لترتيبها.
ربع النهائي: Best of 5 أي يحتاج الفريق للفوز 3 مباريات للتأهل:
المركز الأول × المركز الثامن
المركز الثاني × المركز السابع
المركز الثالث × المركز السادس
المركز الرابع × المركز الخامس
بعد ذلك تقام مباريات نصف النهائي والنهائي بنفس نظام Best of 5 أي يحتاج الفريق للفوز بـ 3 مباريات لحسم التأهل.
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