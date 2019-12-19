الأهلي يتدرب الجمعة دون راحة.. فحص طبي لرمضان صبحي لتحديد حاجته لحقن البلازما

الخميس، 19 ديسمبر 2019 - 12:24

كتب : حسام نور الدين

رمضان صبحي - ريني فايلر

يواصل الأهلي تدريباته غدا الجمعة دون راحة استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري مساء الاثنين في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

رمضان صبحي

النادي : الأهلي

الأهلي

ويلعب الأهلي أمام الإسماعيلي مساء اليوم الخميس في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري على ملعب المكس.

ويخضع رمضان صبحي جناح الفريق إلى فحص طبي جديد غدا الجمعة لتحديد البرنامج التأهيلي المقرر أن يخضع له.

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ويتحدد على ضوء الفحص تفاصيل برنامجه التأهيلي ومدى حاجته إلى حقن البلازما.

وحصل صبحي على راحة سلبية لمدة 48 ساعة على أن يبدأ غدا تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي، بعد تعرضه لإصابة بالتمزق في العضلة الخلفية خلال مران الثلاثاء.

وحرص فايلر المدير الفني للأهلي على الاطمئنان على حالة الثنائي عمرو السولية وياسر إبراهيم لاعبا الفريق.

ويغيب الثنائي عن مواجهة الإسماعيلي بسبب معاناة ياسر إبراهيم من إصابة في العضلة الضامة وتعرض السولية لنزلة برد شديدة.

وعقد فايلر جلسة مع خالد محمود طبيب الأهلي للاستفسار عن مستجدات البرنامج التأهيلي لكل من حمدي فتحي ومحمد محمود.

وينفرد الأهلي بصدارة الدوري المصري بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة من 6 مباريات خاضهم الفريق.

ما هو التشكيل الأمثل للأهلي؟

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