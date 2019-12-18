خاص فيديو في الجول – ماني يُغني لصلاح "الملك المصري".. ويوجه رسالة للجماهير المصرية

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 - 22:41

كتب : محمد الجزار

صلاح وماني

"نحن من مصر ماذا تقول لصلاح؟" كان هذا السؤال الذي وجهناه إلى ساديو ماني لاعب ليفربول عقب الفوز على مونتيري المكسيكي بهدفين لهدف والتأهل لنهائي كأس العالم للأندية.

ساديو ماني

النادي : ليفربول

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وأجاب ماني لـFilGoal.com ضاحكا "نحن أصدقاء جيدين جدا جدا".

وأضاف وهو يغني الهتاف الشهير من جماهير ليفربول لصلاح قائلا: "صلاح الملك المصري".

وسألناه مجددا "ألا توجد أي مشكلة بينكما؟".

ورد اللاعب السنغالي "أي مشكلة؟ ماذا أقول عنه".

وأتم ماني حديثه موجها رسالة للجمهور المصري قائلا: "واصلوا دعم صلاح هو يفعل كل شيء من أجل مصر ويقاتل من أجلكم، أراكم قريبا في مصر".

ومن المقرر أن يحضر ماني إلى مصر في شهر يناير المقبل للتواجد في مراسم توزيع جوائز أفضل لاعب في إفريقيا.

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